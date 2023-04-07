Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области

Особый противопожарный режим введён на территории еще трех муниципальных образований Челябинской области.

Как сообщает Главное управление лесами региона, особый противопожарный режим введён на территории Аргаяшского, Сосновского и Троицкого муниципальных районов.

Особый противопожарный режим уже действует в Катав-Ивановском муниципальном районе (с третьего апреля) и в Миасском городском округе (с шестого апреля).

В этом период все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

«На территории всей Челябинской области установился третий класс пожарной опасности, при котором большинство источников огня приводит к возникновению пожаров. При такой сухой и ветренной погоде огонь моментально распространяется», - отметил и. о. начальника Главного управления лесами Валерий Нигматуллин.

По его словам, все службы, задействованные в тушении, работают в режиме повышенной готовности.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с восьмого по десятое апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Южноуральцев и гостей города просят в предстоящие выходные воздержаться от посещения леса.

Нарушителям грозят штрафы: на граждан в размере до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - до 400 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается: до 20 тысяч рублей – для граждан и до 800 тысяч рублей – для юрлиц.

Напомним, пожароопасный сезон на большей части территории Челябинской области начался первого апреля, в горнозаводской зоне – с 20 апреля.