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В четверг в Челябинской области мороз

В четверг, 11 февраля, в Челябинской области ожидается морозная погода, местами пройдет небольшой снег, на юге до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске прогнозируют минус 26-28 градусов, по области – минус 23-28 градусов, при прояснении – минус 31-36 градусов, на юге мороз слабее – до минус 18 градусов.

В дневные часы ожидается в Челябинске минус 16-18 градусов, по области – минус 13-18 градусов, на юге и крайнем западе – до минус 10 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 8 часов 27 минут, зайдет в 17 часов 50 минут. Долгота светового дня – 9 часов 23 минуты. Завтра – новолуние.

По народному календарю 11 февраля Лаврентьев день. Об этом дне на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Именины в этот день: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.