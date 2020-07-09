В Карабаше повышен уровень опасности установившихся на фоне жары НМУ

В Карабаше (Челябинская область) повышен уровень опасности установившихся в городе неблагоприятных метеорологических условий. Усугубляет ситуацию аномальная жара.

Как уже сообщало агентство, НМУ первой степени были объявлены в Карабаше с накануне, восьмого июля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 16 часов девятого июля до 19 часов 10 июля в Карабаше прогнозируются НМУ второй степени.

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше и Магнитогорске НМУ первой степени продлятся до вечера пятницы, 10 июля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей. Усугубляет ситуацию аномальная жара.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Промышленным предприятиям города рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.