В Металлургическом районе Челябинска появится новый микрорайон

В Челябинске построят новый микрорайон. В Металлургическом районе появится 15 тысяч квадратных метров жилья, в которое смогут переехать жители ветхо-аварийных домов.

Новый микрорайон появится в рамках проекта о комплексном развитии территорий. Об этом сообщила сегодня, 16 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Нами от министерства строительства и инфраструктуры получено распоряжение о проведении согласования проекта застройки. Участок находится в границах улиц Электростальской – Минина - шоссе Металлургов - Пожарской в Металлургическом районе», - сказала Рыльская.

Также Надежда Рыльская добавила, что власти продолжают переселение семей из ветхого жилья. В новом году три семьи уже получили ключи от новой квартиры, еще десять справят новоселье в ближайшее время. Кроме того, в отношении аварийных домов (уже расселенных), принято решение о сносе.