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В нацпарке «Зигальга» достраивают дом для гостей и охранников

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В нацпарке «Зигальга» достраивают дом для гостей и охранников

В Челябинской области завершают строительство кордона в нацпарке «Зигальга». В домике смогут ночевать сотрудники отдела охраны и прибывшие по служебным делам гости. Об этом сообщили в телеграм-канале Зигальга News.

Строительство кордона продолжается в селе Тюлюк. Там почти готов дом для инспекторского состава. В нем смогут ночевать сотрудники отдела охраны до или после рейдов.

«Рядом появится эколого-просветительский центр, он будет ключевым объектом и точкой притяжения. Здесь развернется работа с местными жителями и посетителями «Зигальги», - говорится в телеграм-канале. - Со временем экоцентр может стать центром экологического просвещения районного масштаба».

Напомним, ранее директор объединенной дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев озвучил дату постановки нацпарка на кадастровый учет. По его словам, это произойдет в январе 2021 года.