В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов

Очередную «партию» соколов-балобанов выпустят в окрестностях заповедника «Аркаим» (Челябинская область) в начале июня.

Краснокнижных соколят вырастили в центре реабилитации хищных птиц «Холзан». Сейчас там ищут волонтеров, готовых помочь в организации процесса.

Добровольцы будут обеспечивать подкормку птенцов, вести журнал наблюдений, контролировать адаптацию птиц.

«Уже откликнулось около двадцати человек, но набор добровольцев продолжается. График работы сменный. В рабочие дни - проживание в палатке, в выходные - в доме. Минимальное время участия в программе - одна неделя. Ждем орнитологов, операторов, экологов, профессионалов творческих профессий», - рассказала сотрудница центра «Холзан» Светлана Погудина.

«Аркаим» также присоединился к акции – южноуральский заповедник сотрудничает с центром в плане подготовки разрешительных документов на выпуск птенцов редкой краснокнижной птицы, которая исторически обитала в степных районах Урала. Увы, но только за последние два десятилетия численность балобана уменьшилась в два раза. В настоящее время мест гнездования этого сокола почти неизвестно. Вид внесен в международную Красную книгу, а также Красную книгу России.

Проект «Возрождение сокола-балобана на Урале» направлен на восстановление природной популяции редкого пернатого. Центр реабилитации хищных птиц «Холзан» работает уже не первый год, здесь удалось вырастить и отправить в естественную среду обитания более двухсот птиц.

Желающим принять участие в проекте - звонить по телефону: 7(912)244-19-69.