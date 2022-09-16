В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана

Русская медная компания помогает восстанавливать рыбные запасы водоёмов территорий присутствия. В рамках соглашения с ФГБУ «Главрыбвод» о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания в акваторию Шершнёвского водохранилища (Челябинская область) выпущены 40 тысяч молоди сазана. Мальки выращены на Зеленоборском рыборазводном заводе ФГБУ «Главрыбвод».

«Зарыбление позволяет максимально долго сохранить водный объект в целях как рекреационных нужд, так и для того, чтобы люди могли купаться, рыбачить, - отметил заместитель начальника учреждения – начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Виталий Баранов. - Наша задача вместе с РМК добиться того, чтобы возможно максимально долго все эти поверхности, водные объекты сохранить. И для этого у нас есть: первое – производственная база, второе – вся наша деятельность ведётся в сопровождении научных специалистов. Мы работаем вместе с Российской Академией Наук. Учёные Уро РАН дают соответствующие заключения и рекомендации. И такую работу мы продолжим в следующем году».

Мальков к месту выпуска доставили в специальном контейнере, который при транспортировке обеспечивал определённый температурный режим воды и подачу кислорода. Особенность данного зарыбления в том, что в водоём выпускаются уже зрелые особи. Это повышает уровень приживаемости рыбы и улучшает состояние водоёма в целом. В планах ФГБУ «Главрыбвод» и РМК в следующем году провести зарыбление Шершнёвского водохранилища белого амура.

«Для нас крайне важное значение имеет состояние этого водоёма и всё, что с ним происходит. Мы внимательно за этим следим, наблюдаем и стараемся, конечно, влиять на ситуацию, - подчеркнул председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов. - Наша первоочередная задача – это очистка водоёма. Именно поэтому сегодня мы выпускаем молодь сазана. Такими мероприятиями мы не избалованы, для нас это первые годы, когда такая практика стала применяться, и это очень здорово. Мы благодарны Русской медной компании и Главрыбводу за то, что принимают непосредственное участие в решении экологических задач. Это прямое действие однозначно имеет положительный эффект, который в ближайшее время и мы, и жители будем ощущать на себе».

Соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания РМК и ФГБУ «Главрыбвод» заключили в прошлом году. В рамках совместной работы разработан целый комплекс мероприятий с учётом особенностей конкретных территории присутствия РМК. В том числе проводится мониторинг состояния биоресурсов.

ФГБУ «Главрыбвод» – крупнейшая государственная структура, занимающаяся сохранением водных биологических ресурсов по всей России. Благодаря соглашению РМК расширила водоохранную деятельность на территориях присутствия, а именно в Челябинской и Свердловской областях, а также увеличила комплекс соответствующих мероприятий.

«Предприятия РМК Челябинской, Новгородской и Оренбургской областей вот уже пять лет регулярно осуществляют зарыбление водоемов территорий присутствия, - рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. - В Шершнёвское водохранилище мы вместе с Главрыбводом выпускаем мальков второй год. В прошлом году мы подписали с учреждением соглашение, разработали программу, где особое значение уделено именно зарыблению, потому что это действительно важно. Важно для людей, важно для состояния водоёма».

Как отметили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, Русская медная компания ведёт масштабную работу по сохранению биоресурсов и среды их обитания сразу в нескольких регионах. В 2022 году запланированы мероприятия по зарыблению в Оренбургской, Челябинской, Новгородской областях и Хабаровском крае. Экологическая безопасность – один из главнейших приоритетов Русской медной компании. В 2021 году РМК направила на природоохранные мероприятия рекордные 2,6 миллиарда рублей. В среднем вложения в экологические проекты составляют 1,5 миллиарда рублей в год