В Троицке ищут ликвидатора опасных для людей и животных битумных «болот»

Народный фронт в Челябинской области обвинил администрацию Троицка в том, что забор вокруг битумного болота, где в начале июня едва не утонула спасавшая козу женщина, является «фейковым».

Пост в своей группе общественники из Народного фронта назвали «Ограждение, которое никто не видит».

«История с битумными разливами в Троицке, кажется, выходит на новый, «сказочный» уровень. После нашего вмешательства местные власти отчитались о том, что опасное место огородили забором. В подтверждение словам даже фото выложили в официальном сообществе. Вот только снимок нам показался весьма сомнительным. Недавно мы были с комиссией на этом месте – но ни ЛЭП, ни проводов рядом с нефтесодержащими водоемами не заметили. Да и территория на фото показалась совсем незнакомой. Поэтому мы решили не верить на слово, а лично убедиться в честности троицких чиновников. Каково же было наше разочарование, когда вместо красивого частокола мы обнаружили все те же сигнальные ленты, но уже изрядно потрепанные и порванные. Получается: отчет есть, а забора нет? Ответ на этот вопрос мы ждем от троицкой администрации», - такую информацию опубликовали в челябинском региональном отделении Народного фронта в понедельник, третьего июля.

В администрации Троицка пояснили, что забором огорожена самая глубокая яма - в том месте, где был инцидент с жительницей города.

«Есть еще несколько небольших участков с разливом битума, которые ограждены сигнальными лентами», - пояснили в мэрии.

На это в Народном фронте заявили, что угрозу для жителей и животных представляют все без исключения ямы, заполненные битумом на этой территории.

«Непосредственно то место, где проходила выездная комиссия, и именно то место, которое на всех фото и видео в жалобах от жителей Троицка, до сих пор не огорожено и представляет опасность! На этом фоне заявление администрации о том, что вопрос с огораживанием опасного участка решен и осталось только заняться ликвидацией содержимого, выглядит неуместно. Огородите всю опасную территорию и тогда отчитывайтесь!» - возмутились общественники, добавив, что настаивают на том, чтобы абсолютно все битумные «озера» были огорожены, а затем ликвидированы.

Сегодня, четвертого июля, администрация Троицка озвучила в группе Народного фронта в ВКонтакте новую информацию – о том, что объявлены электронные торги по определению подрядчика на ликвидацию битумных разливов.

«После определения подрядной организации начнутся работы. Контроль за выполнением работ осуществляет управление ЖКХ (телефон: 2-65-01)», - отмечают городские власти.

Напомним, после происшествия с женщиной и козой проверку провела прокуратура, сообщив, что ответственной за ликвидацию битумного болота является администрация Троицка.