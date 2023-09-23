23.09.2023
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
22.09.2023
В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
22.09.2023
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
22.09.2023
Россияне стали гораздо чаще играть в мобильные игры
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
14.09.2023
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
24.04.2023
Солнце ударило по Земле - произошла мощная магнитная буря
15.04.2022
В четверг на Земле началась мощная геомагнитная буря
13.03.2022
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
22.09.2023
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
22.09.2023
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023