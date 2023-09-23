В воскресенье прогнозируют магнитные бури

Активность Солнца, начавшая расти с начала осени, пока не собирается затихать. В воскресенье, 24 сентября, вновь ожидаются магнитные бури. В Челябинской области прогнозируют бури силой до пяти баллов.

«Активность Солнца, начавшая расти с начала осени, пока не собирается идти на спад. С большой вероятностью по итогам сентября будут достигнуты новые максимумы числа Вольфа - главного индекса солнечного цикла», - сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным специалистов, накануне на Солнце произошло шесть вспышек класса С и выше, сегодня, 23 сентября, - уже 14 вспышек класса С и выше.

По прогнозам Лаборатории, 24 сентября ранним утром возможна слабая магнитная буря (уровень G1), а за несколько часов до и после нее - геомагнитные возмущения.

По прогнозам Gismeteo, геомагнитные возмущения вероятны с 23 часов 23 сентября до двух часов ночи 24 сентября, а с двух до восьми утра - слабая магнитная буря силой пять баллов, затем с восьми до 11 часов – небольшие геомагнитные возмущения.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Напомним, с начала сентября периодически отмечается рост числа вспышек.

За первую половину сентября произошло уже столько магнитных бурь, сколько была зарегистрировано за всё прошедшее лето.

В сентябре первая магнитная буря была зарегистрирована в начале месяца, вторая - 12 сентября (уровня G1). Несмотря на слабый балл и короткую продолжительность, событие вызвало полярные сияния, пик которых пришелся на территорию России.

Третья магнитная буря прогнозировалась 19 сентября. Прогноз подтвердился. Событие при этом оказалось заметно сильнее ожидавшегося. «Первые возмущения магнитного поля были зарегистрированы в понедельник, а максимальные индексы 19 сентября достигли значений Kp=6.67 при изначальном прогнозе на Kp=5», - рассказали в Лаборатории.