В выходные в Челябинской области похолодает

В Челябинской области в предстоящие выходные дни, 24-го и 25-го июля, прогнозируется понижение температуры – изнуряющая жара не будет мучать жителей региона.

Днем субботы - она будет облачной с прояснением - столбики термометра не поднимутся выше 20-25 градусов тепла (на юге обещают до 28-ми градусов выше нуля). Ночь с 23-го на 24-е июля будет достаточно прохладной: +14, +19 градусов, при прояснении - до +11.

Ветер подует холодный - северный, северо-западный, скорость – пять-десять метров в секунду. При грозах (они также ожидаются в Челябинской области в выходные, как и дожди, местами сильные и очень сильные, ливни и град) прогнозируется шквалистое усиление ветра: 15-20 метров в секунду, локально – 25 м/с и более.

В воскресенье, 25-го июля, ночью ожидается 10-15 градусов выше нуля, днем – 19-24. Ветер – северо-западного направления, пять-десять метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 15-20 м/с.

Облачность - переменная, местами кратковременные дожди.

В эти выходные дожди и грозы не обойдут стороной и Челябинск.

Суббота, 24-е июля, - Ольгин день. Как сообщает сайт gismeteo.ru, в это время на Руси обычно шли дожди, крестьяне молились святой, просили о хорошей погоде, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.

С Ольгиным днем связан ряд народных примет: ярко светят звезды - к удачной охоте на медведя; гроза в этот день обещает удачную рыбалку; обильная роса сулит плохой урожай огурцов и помидоров; день солнечный - уродятся зерновые.

Воскресенье, 25-е июля, - Прокл-плакальщик. В этот день существовала традиция собирать росу. Считалось, что собранная вода обладает магическими и лечебными свойствами, дает здоровье и красоту, спасает от сглаза. Также на Прокла активно шел сбор лечебных трав для приготовления лечебных настоек.

С днем Прокла-плакальщика связан ряд погодных примет: в лесу появились грибы – похолодает; роса не высохла - будет гроза; обильная роса - к хорошему урожаю.