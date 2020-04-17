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В выходные в Челябинской области тепло, ветер и небольшие дожди

Среда обитания
Вчера, 16:39
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в Челябинской области ожидается теплая, ветреная и сырая погода. В отдельных районах пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в ночь на воскресенье возможен мокрый снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в входные синоптики обещают плюс 10-15 градусов, в субботу в горных районах прохладнее – плюс 5-10 градусов. Ночью на субботу и понедельник – до плюс пяти градусов, в ночь на воскресенье – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер южный, юго-западный в субботу 9-14 метров в секунду, днем местами порывы 17-22 метров в секунду. В воскресенье ветер чуть стихнет – до 5-10 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в выходные оно будет расти и к понедельнику достигнет 743 миллиметров ртутного столба, чуть превысив норму. Геомагнитная обстановка спокойная.

В субботу, 18 апреля, по народному календарю Федул Ветреник.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул - губы надул». Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

В воскресенье, 19 апреля, - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремея) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь». На Евтихия обычно зацветают яблони.

Именины в этот день: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Прохор, Севастьян, Яков.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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