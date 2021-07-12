В выходные в воздухе Челябинска выявлено превышение по сероводороду и РМ

В минувшие выходные, 10 и 11 июля, в атмосферном воздухе Челябинска выявлено превышение выбросов по взвешенным частицам и по сероводороду. Виновники – МУП «ПОВВ» и группы «Мечел».

Напомним, на территории Челябинска с 19 часов шестого июля до 23 часов 10 июля установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщает минэкологии региона, в выходные в дневное и ночное время были проведены замеры на контрольных точках крупных промышленных предприятий и других объектов.

По данным ведомства, зафиксировано превышение почти в 3,5 раза нормативов по сероводороду (3,46 ПДК) и небольшой рост по формальдегиду (1,02 ПДК). Нарушения выявлены в зоне влияния очистных сооружений МУП «ПОВВ».

В зоне влияния Группы «Мечел» зарегистрированы незначительные кратковременные превышения по взвешенным частицам PM10 (1,2 ПДК), PM2,5 (2.1 ПДК) и сероводороду (1,1 ПДК). «Это практически не оказало влияния на состояние воздуха в жилых зонах по данным постов наблюдения», - утверждают в министерстве экологии.

При этом в ведомстве подчеркивают, что, несмотря на выявленные небольшие нарушения, серьезных превышений ПДК вредных веществ в воздухе в зоне крупных промышленных предприятий и в жилых районах города не зафиксировано.

Однако, жители придерживаются иного мнения. «Вчера [11 июля] весь день воняло в центре. Вечером в Ленинский прилетело», - сообщает Helen Helen. «Вечер 11.07, ул. Свободы, вонь опять, с каждым малейшим дождиком выброс», - пишет другой подписчик в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«Сегодня [10 июля] с ночи и до обеда в Чурилово дышать нечем было. Ночью проснулась и быстрей окна закрывать. Утром все серое и вонь. ЧМЗ и Ленинский не видать было», - делится Юлия Косых

По словам Ирины Беловой, ночью на воскресенье и утром была» в центре у Детского мира была газовая атака».

Все материалы уже переданы в Росприроднадзор для принятия мер реагирования.