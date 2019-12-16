Во вторник НМУ и южный ветер вновь могут принести гарь с Коркинского разреза в Челябинск

На территории Челябинска, Коркино и Карабаша сохранятся еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Коркино режим «черного неба» ожидается до 14 часов 17 декабря. Синоптики прогнозируют также южный ветер. Это значит, что гарь с Коркинского разреза продолжит отравлять воздух в областном центре.

НМУ первой степени опасности также сохранится на территории Карабаша. На этот же период объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности для отдельных предприятий области.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. В минэкологии отмечают, совокупный объем выбросов от автомобильного транспорта в последние годы растет. Если в 2017 году он составлял 305 тысяч тонн в год в целом по области (в Челябинске - 110 тысяч тонн), то в 2018 году уже 344 тысячи тонн (плюс 39 тысяч тонн).

В период НМУ промышленные предприятия должны снижать выбросы в атмосферу. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем выбросов в атмосферу от стационарных источников снизился на 48 тысяч тонн - с 532 тысячи тонн до 486 тысячи тонн. С целью проверки соблюдения законодательства министерство экологии совместно с Гидрометцентром, Управлением Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой региона проводит дополнительные контрольно-надзорные мероприятия и продолжает усиленный контроль деятельности промышленных объектов.

Администрациям городов, где объявлены НМУ, предписано обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий: запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Южноуральцам советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908)094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.