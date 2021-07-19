19.07.2021
Артисты ансамбля танца «Урал» одержали победу в международном хореографическом конкурсе в Болгарии
19.07.2021
Челябинцы еще успевают принять участие в акции «Год бесплатного электричества»
19.07.2021
В Челябинске безработных становится меньше, а самозанятых больше
19.07.2021
К 2023 году в Челябинске построят 10 детских садов и 12 школ
19.07.2021
Жители Челябинска предпочитают жаловаться в городскую администрации, а не в районные
19.07.2021
В Карабаше и Кыштыме презентовали новые спортивные и социальные объекты
Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021