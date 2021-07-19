Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков

Во вторник, 20 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами в ночные и утренние часы возможны туманы.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 28-30 градусов, по области - плюс 28-33 градуса.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем южной четверти 3-8 метров в секунду, на крайнем юге до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 20 июля Авдотья Сеногнойка.

Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

Именины в этот день: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома.