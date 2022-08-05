Выходные в Челябинской области будут очень жаркими

Предстоящие выходные в Челябинской области будут жаркими, осадков не ожидается.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в субботу, шестого августа, в городах области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы. Температура воздуха днем прогреется до 27-32 градусов выше нуля. Ветер северный 3-4 метра в секунду, местами порывы до 13-ти метров.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность без осадков, температура воздуха 28-30 градусов выше нуля.

В воскресенье, седьмого августа по области синоптики также обещают переменную облачность без осадков, температура воздуха – 27-32 градуса выше нуля. Ветер также будет северный.

В Челябинске температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса.

По народному календарю шестого августа отмечается день Бориса и Глеба, а православная церковь вспоминает сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году старшим братом Святополком в борьбе за власть. Братья стали первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев.

По погоде в этот день определяли, какой будет зима: если тепло и солнечно, то холодной, если дождь идет, то снежной и теплой.

Шестого августа на свет появляются амбициозные, интеллектуально развитые, ответственные личности. Они уверенно идут по жизни. Стремятся реализовать свой потенциал по максимуму. Постоянно совершенствуются. Они дальновидны и умеют анализировать. Имеют большой энергетический потенциал, поэтому с энтузиазмом берутся за выполнение задач. Справляются с любыми трудностями и благополучно разрешают важные вопросы.

Люди, родившиеся в этот день, – оптимисты по натуре. В отношениях с окружающими общительны, дружелюбны, вежливы и отзывчивы. В их доме всегда будут царить лад и любовь. В качестве талисмана им подходят серпентин и турмалин.

Седьмого августа по традиции народного календаря отмечают день Анны Летней, Зимоуказательницы, названой так потому, что в этот день по приметам предсказывали, какая будет зима. Крестьяне в этот день примечали: на Анну похолодало – значит, зиму нужно ждать суровую и морозную; тепло и сухо седьмого августа, значит зимушка порадует небольшими морозами и солнечными днями. Ругаться в этот день – дурная примета. Можно беду на себя накликать.

Люди, родившиеся седьмого августа – настоящие мастера перевоплощения. Любые неприятности будут проходить для них быстро и незаметно. В качестве талисмана им подходит сапфир.