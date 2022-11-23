Южноуральцев предупреждают о снегопадах

Предстоящей ночью и днем 24 ноября в Челябинской области ожидается снегопад, который продлится весь следующий день. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 24 ноября в Челябинской области ожидается снег, на юге днем с мокрым снегом, местами сильный, метели. На дорогах снежные заносы, гололедица от наката.

Водителей Челябинска просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.

Подрядчики при необходимости будут обрабатывать противогололедными материалами опасные участки городских магистралей - спуски, подъёмы, мостовые сооружения и перекрестки.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.