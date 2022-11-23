23.11.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах
23.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 ноября (18+)
23.11.2022
Социальный рост: Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками «Единой России»
23.11.2022
СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх
23.11.2022
ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов
23.11.2022
Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства
Южноуральцев предупреждают о снегопадах
14.11.2022
На смену снежному циклону в Челябинскую область придет арктический холод
03.11.2022
ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные
22.02.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах и метелях
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022