Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде

Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области продлятся еще сутки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на пятницу, второго апреля, в отдельных районах ожидается снег и мокрый снег. В горных районах осадки будут умеренными, на крайнем западе региона – сильные.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Кроме того, синоптики прогнозируют шквалистый ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Непогода может стать причиной роста количества ДТП. Миндортранс убедительно просит всех водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с., в ночные часы на крайнем западе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров

При усилении ветра возможен обрыв линий электропередач, аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.