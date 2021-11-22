Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде в горных районах

Предстоящей ночью и днем 23 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные условия - снег, метели, порывистый ветер.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в предстоящие сутки местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. В Челябинске -без существенных осадков. К среде осадки прекратятся.

В ночные часы во вторник прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 6-11 градусов. Следующие две ночи будут еще холоднее: минус 12-17 градусов - в ночь на среду, минус 16-21 градус – в ночь на четверг.

Ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщает, что для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта имеется более 250 единиц спецтехники, а также в наличии необходимый запас противогололедных материалов.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности отказаться от поездок до улучшения погодных условий.

«В сложных погодных условиях не идти на обгон и опережение впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров. При вынужденной остановке обязательно выставлять аварийный знак и включать сигнал», - напоминают водителям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).