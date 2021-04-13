Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин

Жители многострадального поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область), которые жаловались на то, что невозможно пить водопроводную воду, теперь будут пользоваться водой из скважин.

Как сообщили в администрации Еманжелинского района, в поселке Красногорский водоснабжение будет осуществляться со скважин по графику: с 05-30 до 09-00, с 11-00 до 14-00 ч, с 17-00 до 20-00 ч, с 23-00 до 02-00.

Напомним, жители поселка Красногорский Еманжелинского района в социальных сетях обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру. Они сообщили, что из водопроводных кранов течет грязная вода с неприятным привкусом. Предположительная причина загрязнения питьевого источника – попадание в него талой воды, смешанной с навозом с полей от агрофирмы «Ариант».

Жители поселка пригласили губернатора посетить их «край фекалий». Глава региона направил в поселок своего заместителя Евгения Голицына, который воду попробовал и заявил, что «такую воду пить нельзя».

Вчера, 12 апреля, анализы воды с речного водозабора ушли в независимую лабораторию. Если вода окажется соответствующей нормативам, поселок вновь переведут на речное водоснабжение.

В свою очередь по жалобам жителей минэкологии и прокуратура проводят проверки.