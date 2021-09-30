Анализ «больших данных»: ПАО «ММК» делает все более смелые шаги в цифровизации

ПАО «ММК» (Челябинская область) ввело в промышленную эксплуатацию систему предиктивной аналитики качества, что позволило существенно расширить масштабы анализа и дать гибкий инструментарий для построения моделей зависимостей, в том числе на основе нейронных сетей.

Данная система была разработана для научно-технического центра (НТЦ) ПАО «ММК» специалистами ООО «ИТЦ Аусферр» и ООО «ПромПрогноз» в рамках программы цифровой трансформации Магнитогорского металлургического комбината.

Ключевая технология проекта – обработка и анализ больших данных (BigData). Анализ BigData – это отдельное направление в цифровизации, являющееся неотъемлемой частью концепции «Индустрия 4.0». Промышленные компании заинтересованы в поисках точек роста и взаимосвязей между характеристиками сырья, параметрами работы оборудования, ограничениями в параметрах заказов и качеством произведенной продукции. Анализ этих данных с помощью стандартных программ и методов, когда информацию интерпретирует человек, уже не отвечает требованиям времени в полной мере.

Для выхода на новый уровень ПАО «ММК» была необходима модернизация – специалисты изучили лучшие мировые практики по применению систем анализа «больших данных», в том числе на металлургических предприятиях, и сформировали требования к будущей системе.

В течение полутора лет была проведена колоссальная совместная работа - представители ООО «ИТЦ Аусферр» и ООО «ПромПрогноз», отвечающие за математическую и нейросетевую составляющую системы, в тесной кооперации с представителями НТЦ и ЦЛК приступили к реализации амбициозной цели: учёту и консолидации исторических данных в единое хранилище.

«Внедренная система предиктивной аналитики позволила провести выборки требуемых параметров за периоды, недоступные для обработки людьми. Простота и скорость формирования этих выборок, удобная система хранения и доступность по запросу специалистов НТЦ значительно повысили аналитический потенциал центра», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Комплексный подход не только позволил исключить из рабочего процесса сотрудников рутинную часть по извлечению, фильтрации, структурированию и подготовке данных, но и дал возможность проводить сложное математическое моделирование в существенно ускоренные сроки, в соответствии с едиными стандартизированными правилами и представлениями.

В настоящее время специалисты НТЦ уже активно используют все инструменты системы предиктивной аналитики: сравнивают свои старые наработки и методы с нейросетевыми моделями и проводят анализы на текущих производственных аналитических и прогнозных задачах.

В результате система позволит улучшать качество металлопродукции и повысить эффективность технологий, используемых в ПАО «ММК».