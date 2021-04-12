Автозавод «Урал» развивает партнерскую сеть

В Миасс (Челябинская область) со всех уголков России для прохождения обучения на территории Автомобильного завода «Урал» съехались представители компаний, осуществляющие сервис автомобилей «Урал»

Со знакомства с историей предприятия сегодня, 12 апреля, начался первый из девяти дней обучения сотрудников сервисных и дилерских центров автомобильного завода «Урал». Для прохождения двух образовательных модулей прибыли представители 26 компаний. География специализированных сервисных центров уральского автозавода широкая. Чтобы получить профессиональную, важную и полезную информацию из первых уст на предприятии будут обучаться гости из Южно-Сахалинска, Магадана, Иваново, Казани, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Братска, Хабаровска, Читы, Вологды, Набережных Челнов, Тюмени и др.

Подобные обучающие комплексные мероприятия для завода не редкость. После реализации техническим обслуживанием автомобилей «Урал» занимается сервисно-сбытовая сеть, которая включает в себя 130 сертифицированных центров. Поэтапно получить необходимые компетенции и знания должен каждый центр. Это становиться залогом профессионального и внимательного подхода к сопровождению продукции и позволяет на достойном уровне оказывать техническую поддержку потребителям после покупки грузовых автомобилей «Урал».

В числе тех, кто намерен изучить особенности конструкции, эксплуатации, устройства, сервисного обслуживания автомобилей «Урал», представители партнёров завода, которые непосредственно работают с техникой в гарантийный и постгарантийный периоды. Это мотористы, механики, слесари и автоэлектрики. От ряда компаний для обучения прибыли на завод инженерно-технические работники по гарантии и ремонту. В практической части обучения запланировано ознакомление с технологическим процессом сборки автомобилей и примерами внедрения системы бережливого производства на главном конвейере автозавода.

Специалисты автомобильного завода подготовили насыщенную и разнообразную программу обучения. В рамках первого дня участникам предстоит на территории Учебного технического центра завода ознакомиться с автомобилями «Урал-М» и «Урал NEXT» 5-ого экологического класса, изучить их комплектацию, технические характеристики, агрегатную базу и основные конструкторские особенности. Также будут рассмотрены вопросы гарантии завода-изготовителя: от порядка рассмотрения заявок до оказания услуг и решения любых вопросов потребителей.