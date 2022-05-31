Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения

В Челябинской области 181 организация уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях более 900 своих сотрудников.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на 31 мая в центры занятости поступили уведомления от 181 организации, которые планируют сократить 921 сотрудника. Из них три организации заявили о массовых сокращениях 260 человек.

В службе занятости заверяют, фактически в рамках уведомлений о массовых сокращениях лишь четыре человека могут потерять работу в мае-ноябре 2022 года.

В настоящий момент в режиме неполной занятости трудятся 1519 человек. На начало мая неполный день работали 1362 человека (в начале года – 1038).

На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 16 тысяч 929 безработных (на начало года – 20 тысяч 889). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,91%.

Работодатели смогут получить субсидию из средств федерального бюджета на переобучение своих работников, находящихся под риском увольнения. То есть, когда на предприятии планируется сокращение штата или закрытие, сотрудников перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск, то работник может повысить квалификацию по своей специальности или получить новую профессию и подготовиться к будущему трудоустройству. Работу можно совмещать с учебой.

Как сообщает Минтруд, на портале «Работа России» открыта запись на переобучение в рамках нацпроекта «Демография».