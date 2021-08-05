Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая

В Челябинской области цены на так называемый «борщевой набор», который формируют картофель, морковь, свекла, лук и капуста, пошли вниз. В регионе началась уборка овощей открытого грунта, и первая свежая южноуральская овощная продукция начала поступать в магазины.

Снижение цен чуть ли не на порядок, безусловно, радует покупателей. Чтобы добиться такого их снижения, выстроена работа между производителями продукции и торговыми сетями.

«В июне-июле наблюдалось повышение цен на овощи борщевого набора, что было связано прежде всего с сезонным фактором. Дело в том, что в мае закончились запасы прошлогоднего сельскохозяйственного сезона. Овощи ввозились из других регионов России, где была засуха, и из зарубежных стран — наших постоянных импортёров: Египта, Турции, Азербайджана, Пакистана, где были снижены посевные площади ввиду пандемии коронавируса. Сейчас начался сбор урожая этого сезона, потому идёт снижение цены. Цена на картофель снизилась на 20%, на капусту и на морковь – на 7% и 9% соответственно», - комментирует ситуацию на рынке заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области направило в торговые сети региона перечень местных производителей, которые специализируются на производстве овощной продукции, с целью организации поставок продукции. К уборке овощей уже приступили в Агаповском, Аргаяшском, Красноармейском, Сосновском районах, где находятся основные производители овощей и картофеля на Южном Урале.

Благодаря оптимизации и модернизации производства, а также государственной поддержке сельхозтоваропроизводители Челябинской области имеют возможность поставлять свою продукцию в торговлю по вполне демократичным ценам: так, крупнооптовая цена реализации свёклы со склада агропредприятия сегодня снизилась до 18-20 рублей за килограмм, моркови — 18-20 рублей за килограмм, капусты — 20-23 рублей, картофеля — 20-22 рублей.

«Мы направили в муниципалитеты рекомендации минпромторга Российской Федерации по поводу организации сезонной торговли продукцией нового урожая. Отдельно прорабатывать организацию ярмарок будем с крупными городами области. Рекомендовано организовывать такую торговлю не только на территориях, прилегающих к торговым комплексам, но и на площадках, удобных для жителей», - говорит начальник отдела торговли и потребительского рынка министерства экономического развития Екатерина Варганова

Поступление продукции нового урожая в торговлю Челябинской области и снижение цен подтверждают и ритейлеры. За счёт поступления нового урожая цены в торговых сетях с середины июля упали на картофель на 20,9%, на морковь — на 8,4%, капуста за последнюю неделю подешевела на 7%, лук — на 3%.

Как рассказал руководитель направления по работе с госорганами «Регион Южный Урал» торговой сети «Пятерочка» Алексей Алейников, все пять категорий из «борщевого набора» от местных поставщиков уже представлены на торговых полках.

«Новый урожай уже поступил. Мы работаем с местными поставщиками, а также с соседними регионами – Свердловской областью и Республикой Башкортостан, потому что нам нужно обеспечить поставку продукции в 400 магазинов по Челябинской области. Мы ожидали поступления свежей продукции, и в результате ряда шагов, в том числе по снижению внутренней наценки и оптимизации издержек, пришли к тем ценам, которые сейчас вы видите на полках», - сообщил Алексей Алейников.

По сравнению с началом июля прошлого года цена свёклы в магазинах «Пятёрочка» весной была выше в четыре раза, картофеля – в два с половиной раза, других овощей – в полтора-два с половиной раза. В конце июня в 2021 году стоимость моркови и свёклы доходила до 100 рублей за килограмм, сегодня её цена – 58 рублей, и ожидается дальнейшее снижение цен, рассказал представитель торговой сети.