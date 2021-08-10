ЧЦЗ увеличивает инвестиции в реализацию экологических программ

Более 32 миллионов рублей вложил входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в создание новой системы аспирации – очистки газов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», высокоэффективная система смонтирована на установках по переработке вторичного цинксодержащего сырья.

Проект по утилизации выбрасываемых веществ запущен в рамках реализации экологической стратегии Челябинского цинкового завода.

Помимо снижения вредного воздействия на атмосферу, новая система аспирации существенно улучшит условия труда металлургов.

Принцип действия установки основан на мокром способе очистки газов. Газовоздушная смесь отводится от оборудования с помощью вентилятора Дальше частицы движутся по противотоку навстречу орошающей жидкости. Она взаимодействует с газом, в результате происходит его очистка от вредных веществ.

Весь процесс разделен на два этапа. На первом газы очищаются от пыли и молекул серной кислоты с помощью орошения технической водой. На втором этапе орошение проводится водным раствором щелочи. Это освобождает газы от кислых компонентов и аэрозолей. И уже затем максимально (не менее, чем на 97 процентов) очищенная газовоздушная смесь уходит в окружающую среду.

Комплексной программой развития Челябинского цинкового завода на период до 2024 года предусмотрены и другие меры по уменьшению нагрузки на окружающую среду. Их успешная реализация позволит снизить общий объем выбросов завода на 80 процентов.