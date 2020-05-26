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Челиндбанк приглашает бизнес принять участие в бесплатном вебинаре

Экономика
Сегодня, 12:01

Челиндбанк приглашает представителей бизнеса принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Бизнес после кризиса. Как преодолеть правовую неопределенность и защититься от юридических рисков».

Неопределенность сегодня стала тенденцией, которая коснулась в том числе и бизнеса. Как поступить сейчас и каковы будут последствия принятых решений?  Опытные эксперты постараются помочь найти ответы на эти вопросы в ходе онлайн-конференции, которая состоится 28 мая, с 10 до 12 часов.

Программа вебинара:

  1. Обязательства: можно ли не исполнять, и какие последствия могут наступить?
  2. Всё про аренду. Самые актуальные разъяснения для арендаторов и арендодателей: можно ли снизить цену или не платить; отсрочка – право или обязанность?
  3. Как поступить с недобросовестным контрагентом в условиях пандемии?
  4. Как понять, что ваш контрагент банкрот, и как себя вести в этой ситуации?
  5. Льготы и каникулы. Какой помощью от государства можно воспользоваться и насколько она эффективна?

Спикеры вебинара: Виктор Глушаков, партнер, адвокат, руководитель практики частных клиентов Адвокатского бюро "KR&P"; и Ольга Самарина, партнер, адвокат практики частных клиентов Адвокатского бюро "KR&P".

Участие в вебинаре бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

 

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