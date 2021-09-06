Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере АПК. Оно рассчитано на пять лет.

О реализации аграрной политики, направленной на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Челябинской области и Республики Бурятия, договорились в последний день Восточного экономического форума заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова и заместитель председателя Правительства Республики Бурятия — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев.

Соглашение о сотрудничестве Республики Бурятия и Челябинской области подписано на пять лет. В рамках этого соглашения стороны будут проводить взаимные консультации, совместные рабочие встречи, «круглые столы» и другие мероприятия в целях выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес, говорится в соглашении. В регионах будут сформированы постоянно действующие консультативные и экспертные группы для решения совместных задач, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, племенного скота и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Это соглашение взаимовыгодное, потому что сотрудничество позволит обмениваться новыми достижениями и технологиями в сельском хозяйстве. Челябинская область является одним из развитых регионов в России в сфере сельского хозяйства. Практически по всем отраслям сельского хозяйства Челябинская область входит в топ-10 российских регионов. И сегодня, благодаря подписанию соглашения, появятся новые перспективы развития сельского хозяйства», — рассказал Галсан Дареев.

Замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова подчёркивает особенность продукции сельского хозяйства Бурятии как экологичной и полезной.

«Республика Бурятия интересный регион, здесь много природных объектов, которые известны не только в России, но и во всём мире. Продукция республиканского АПК зарекомендовала себя как экологически чистая. И это, наверное, стало одним из решающих факторов при заключении соглашения», - сказала Инна Подшивалова.

После подписания соглашения Инна Подшивалова пригласила Галсана Дареева и его коллег посетить Челябинскую область.