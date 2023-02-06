06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
06.02.2023
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
06.02.2023
В мюзикле «Алиса в стране чудес» челябинцы увидят новую солистку
06.02.2023
В Магнитогорске запускают проект «Кинопритяжение»
06.02.2023
Как убираются улицы Челябинска
06.02.2023
НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области до вечера понедельника
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
23.01.2023
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
11.01.2023
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023