Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности

Челябинский цинковый завод с ознакомительным визитом посетили директор Российского фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева и Председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов.

В рамках визита гости ознакомились с основными объектами экологической программы Челябинского цинкового завода – строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков и систем газоочистки вельц-цеха, склад концентратов №2 обжигового цеха, системы очистки вторичного цинксодержащего сырья.

«Поражает масштаб проведенной на заводе реконструкции и не менее масштабные планы по обновлению. Так, уже в этом году будет завершено строительство локальных очистных сооружений, а к 2027 году ЧЦЗ полностью перейдет на замкнутый водооборот», - отметила Татьяна Ковалева.



«Челябинский цинковый завод – «отличник» региона в экологическом плане, это предприятие, с которого надо брать пример всем остальным, - подчеркнул Михаил Махов.- Здесь ведется целенаправленная работа по оценке негативного влияния и минимизации этого влияния на окружающую среду, причем в комплексе: вода, воздух, почва».

Челябинский цинковый завод уделяет большое внимание реализации природоохранных мероприятий. На долю ЧЦЗ приходится не более 1,4 % общего объёма выбросов в Челябинске. Запуск в эксплуатацию систем газоочистки вельц-печей позволит к 2027 году сократить объем выбросов диоксида серы более чем на 70 %, а строительство локальных очистных сооружений и реконструкция существующих очистных сооружений - полностью прекратить сброс промышленных стоков в реку Миасс. В 2022 году Челябинский цинковый завод присоединился к Региональному экологическому стандарту Челябинской области.