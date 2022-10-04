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04.10.2022

Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ
ГК Астра
OCAstraLinux
Российская ОС
Отечественная ОС
подписание соглашения
Экономика
04.10.2022 14:53
Фото: Орг. комитет форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов»

Курс на технологическую независимость: в Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО

Группа компаний «Астра», объединяющая ряд отечественных IT-брендов и одна из ведущих производителей системного и инфраструктурного программного обеспечения (ПО), усиливает свою деятельность по импортозамещению в Челябинской области и всему УрФО. В соответствии с этой стратегией на форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске состоялось трехстороннее подписание соглашений с Минцифрой Челябинской области, компанией АО «Гринатом Простые решения» и ГК «Астра». Партнеры планируют совместно развивать информационно-коммуникационные технологии в регионе, применяя знания и опыт формирования эффективной системы государственного управления, а также реализовывать на территории Челябинской области образовательные, социальные и иные проекты.

«У ГК «Астра» большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур на отечественные решения. Наработаны инструменты и методологии перехода, позволяющие сохранить работоспособность информационных систем даже при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. У нас серьезная образовательная база – компания сотрудничает со всеми ключевыми вузами страны, проводит курсы, на которых дает знания по своему системному ПО. В компании работают лучшие IT-кадры страны.  И мы готовы делиться своим опытом и наработками», – отмечает коммерческий директор ГК «Астра» Антон Бугрецов.

В рамках обозначенного партнерства планируется создание условий для эффективного информационного взаимодействия при реализации программ и проектов импортозамещения в сфере IT. Предлагается обмен опытом и знаниями между специалистами министерства и российскими разработчиками, проведение в регионе совместных семинаров и круглых столов для предприятий и учебных заведений. Это позволит повысить уровень знаний об отечественных программных продуктах.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов комментирует: «Челябинская область входит в число регионов-лидеров по количеству развёрнутых импортонезависимых операционных систем, внесенных в реестр Минцифры России. На 90% рабочих мест наших госслужащих установлено отечественное программное обеспечение. Трёхстороннее соглашение с компаниями ГК «Астра» и «Гринатом Простые Решения» направлено на создание и сопровождение службы технической поддержки, получение от нее более быстрого и эффективного отклика при внедрении операционных систем».

Генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения» Светлана Борматова рассказывает, что в атомной отрасли сформирован многолетний практический опыт импортозамещения. Разработана Единая цифровая стратегия Росатома, включающая внутреннюю цифровизацию на базе импортонезависимых решений, ведется активная разработка собственных программных продуктов с последующим внесением в Реестр отечественного ПО.

«Лучшие практики и разработки атомной отрасли становятся доступны всем российским предприятиям и пользователям. В Челябинской области расположена команда специалистов по импортозамещению «Гринатом Простые Решения» – это квалифицированные разработчики, инженеры и специалисты по поддержке отечественного ПО. Заключенное соглашение поможет делиться и обмениваться знаниями и наработками с коллегами, а также передавать опыт будущим IT-специалистам», – отметила Светлана Борматова.

Правительство Челябинской области и муниципальные органы региона уже работают на ОС Astra Linux. До 2020 года в рамках программы по импортозамещению были закуплены компьютеры с ОС Astra Linux в областные учреждения соцзащиты. Позднее опыт переняли региональные органы исполнительной власти. Аналогичная работа по импортозамещению проводится в муниципалитетах. Разработчик планирует и дальше усиливать свои позиции в регионе.

«В 2015 году, когда объявили курс на импортозамещение, Челябинская область была одна из первых, кто принял решение уже тогда этот путь начинать. С тех пор мы идем рука об руку и совместно работаем над внедрениями отечественных ИТ-продуктов. Мы стараемся предложить компаниям региона оптимальный вариант перехода на российские решения, проводим аудит информационных систем, внедряя свои продукты стараемся это сделать наиболее безболезненно и незаметно для сотрудников организации. Мы, как компания-разработчик, постоянно поддерживаем обратную связь с клиентами и при запросе от заказчиков  напрямую коммуницируем с технологическими партнерами, чтобы протестировать и выпустить сертификат совместимости с тем или иным ПО или «железом», которое они используют», – рассказывает замдиректора департамента продаж по УрФО Илья Нигматулин.

В 2022 году количество инсталляций ОС Astra Linux превысило 1,5 млн. Сейчас платформу успешно применяют более 12 тыс. заказчиков. Среди них государственные и коммерческие организации, госкорпорации, объекты критической информационной инфраструктуры. В целом в экосистему Astra Linux сейчас входит более 5 тыс. партнерских программных и аппаратных решений, часть из которых может быть успешно применена в различных отраслях, в том числе на объектах КИИ, промышленных предприятиях, нефтегазовой отрасли. ГК «Астра» предлагает заказчикам полный стек решений, который позволит эффективно пересобрать или построить новую полноценную инфраструктуру на отечественном программном обеспечении с гарантированной безопасностью всех критически важных сервисов. Среди них: защищенная ОС Astra Linux, программный комплекс средств виртуализации «Брест», решения для организации виртуальных рабочих мест Termidesk, корпоративная почта RuPost, система для резервного копирования RuBackup, мобильное рабочее место WorksPad, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, а также платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager.

«Безусловно всем интересно развитие экосистемы от одного производителя. ИТ-директор не должен дружить несколько продуктов самостоятельно, это не его задача. Мы как раз занимаемся развитием экосистемы по разным направлениям, поэтому получение сервисов в комплексе – то, что нужно нашим заказчикам. Мы этим выгодно отличаемся от наших коллег по рынку», – отметил Илья Нигматулин.

Отметим, что на форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» ГК «Астра» совместно с АО «Гринатом Простые Решения» выступили официальными партнерами. На стенде они представили экосистему продуктов, с которой активно знакомились все участники.

Реклама. ГК "Астра"

Автор: Мария Белова
ГК Астра
OCAstraLinux
Российская ОС
Отечественная ОС
подписание соглашения
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30.09.2022 18:12

ВТБ упрощает получение кредитов наличными

30.09.2022 18:10

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов

30.09.2022 17:54

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022 17:05

Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!

30.09.2022 16:58

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 16:45

Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками

30.09.2022 16:20

Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа

30.09.2022 16:08

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата

30.09.2022 16:03

Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»

30.09.2022 15:50

Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной

30.09.2022 15:07

Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев

30.09.2022 14:41

Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных

30.09.2022 14:37

«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год

30.09.2022 14:35

У Детской филармонии в Челябинске юные музыканты и их преподаватели высадят деревья

30.09.2022 13:56

Начальник управления образования Троицкого района обвиняется в присвоении денег

30.09.2022 13:27

На крупном перекрестке в центре Челябинска отменили отдельную фазу левого поворота

30.09.2022 13:24

Дело о коровах

30.09.2022 12:37

Янус Путконен: «Во главе Европейского континента встанет Россия»

30.09.2022 12:36

В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России

30.09.2022 12:29

ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы

30.09.2022 12:15

На площади Павших революционеров в Челябинске высаживают голубые ели

30.09.2022 12:11

Стартует осенний призыв

30.09.2022 12:01

Полицейские Челябинска задержали угонщика-поджигателя

30.09.2022 11:55

Ремонт трамвайных путей в Челябинске не скажется на кошельках пассажиров

30.09.2022 11:49

Янус Путконен: «У республик Донбасса выбор простой: победа или смерть»

30.09.2022 11:40

Челябинский цинковый завод запускает программу социального туризма

30.09.2022 11:31

Митинг-концерт ограничит движение в Челябинске

30.09.2022 11:29

Любица Блашкова: «Для экономии газа словацких гимназистов отправят на каникулы»