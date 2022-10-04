ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО

Группа компаний «Астра», объединяющая ряд отечественных IT-брендов и одна из ведущих производителей системного и инфраструктурного программного обеспечения (ПО), усиливает свою деятельность по импортозамещению в Челябинской области и всему УрФО. В соответствии с этой стратегией на форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске состоялось трехстороннее подписание соглашений с Минцифрой Челябинской области, компанией АО «Гринатом Простые решения» и ГК «Астра». Партнеры планируют совместно развивать информационно-коммуникационные технологии в регионе, применяя знания и опыт формирования эффективной системы государственного управления, а также реализовывать на территории Челябинской области образовательные, социальные и иные проекты.

«У ГК «Астра» большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур на отечественные решения. Наработаны инструменты и методологии перехода, позволяющие сохранить работоспособность информационных систем даже при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. У нас серьезная образовательная база – компания сотрудничает со всеми ключевыми вузами страны, проводит курсы, на которых дает знания по своему системному ПО. В компании работают лучшие IT-кадры страны. И мы готовы делиться своим опытом и наработками», – отмечает коммерческий директор ГК «Астра» Антон Бугрецов.

В рамках обозначенного партнерства планируется создание условий для эффективного информационного взаимодействия при реализации программ и проектов импортозамещения в сфере IT. Предлагается обмен опытом и знаниями между специалистами министерства и российскими разработчиками, проведение в регионе совместных семинаров и круглых столов для предприятий и учебных заведений. Это позволит повысить уровень знаний об отечественных программных продуктах.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов комментирует: «Челябинская область входит в число регионов-лидеров по количеству развёрнутых импортонезависимых операционных систем, внесенных в реестр Минцифры России. На 90% рабочих мест наших госслужащих установлено отечественное программное обеспечение. Трёхстороннее соглашение с компаниями ГК «Астра» и «Гринатом Простые Решения» направлено на создание и сопровождение службы технической поддержки, получение от нее более быстрого и эффективного отклика при внедрении операционных систем».

Генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения» Светлана Борматова рассказывает, что в атомной отрасли сформирован многолетний практический опыт импортозамещения. Разработана Единая цифровая стратегия Росатома, включающая внутреннюю цифровизацию на базе импортонезависимых решений, ведется активная разработка собственных программных продуктов с последующим внесением в Реестр отечественного ПО.

«Лучшие практики и разработки атомной отрасли становятся доступны всем российским предприятиям и пользователям. В Челябинской области расположена команда специалистов по импортозамещению «Гринатом Простые Решения» – это квалифицированные разработчики, инженеры и специалисты по поддержке отечественного ПО. Заключенное соглашение поможет делиться и обмениваться знаниями и наработками с коллегами, а также передавать опыт будущим IT-специалистам», – отметила Светлана Борматова.

Правительство Челябинской области и муниципальные органы региона уже работают на ОС Astra Linux. До 2020 года в рамках программы по импортозамещению были закуплены компьютеры с ОС Astra Linux в областные учреждения соцзащиты. Позднее опыт переняли региональные органы исполнительной власти. Аналогичная работа по импортозамещению проводится в муниципалитетах. Разработчик планирует и дальше усиливать свои позиции в регионе.

«В 2015 году, когда объявили курс на импортозамещение, Челябинская область была одна из первых, кто принял решение уже тогда этот путь начинать. С тех пор мы идем рука об руку и совместно работаем над внедрениями отечественных ИТ-продуктов. Мы стараемся предложить компаниям региона оптимальный вариант перехода на российские решения, проводим аудит информационных систем, внедряя свои продукты стараемся это сделать наиболее безболезненно и незаметно для сотрудников организации. Мы, как компания-разработчик, постоянно поддерживаем обратную связь с клиентами и при запросе от заказчиков напрямую коммуницируем с технологическими партнерами, чтобы протестировать и выпустить сертификат совместимости с тем или иным ПО или «железом», которое они используют», – рассказывает замдиректора департамента продаж по УрФО Илья Нигматулин.

В 2022 году количество инсталляций ОС Astra Linux превысило 1,5 млн. Сейчас платформу успешно применяют более 12 тыс. заказчиков. Среди них государственные и коммерческие организации, госкорпорации, объекты критической информационной инфраструктуры. В целом в экосистему Astra Linux сейчас входит более 5 тыс. партнерских программных и аппаратных решений, часть из которых может быть успешно применена в различных отраслях, в том числе на объектах КИИ, промышленных предприятиях, нефтегазовой отрасли. ГК «Астра» предлагает заказчикам полный стек решений, который позволит эффективно пересобрать или построить новую полноценную инфраструктуру на отечественном программном обеспечении с гарантированной безопасностью всех критически важных сервисов. Среди них: защищенная ОС Astra Linux, программный комплекс средств виртуализации «Брест», решения для организации виртуальных рабочих мест Termidesk, корпоративная почта RuPost, система для резервного копирования RuBackup, мобильное рабочее место WorksPad, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, а также платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager.

«Безусловно всем интересно развитие экосистемы от одного производителя. ИТ-директор не должен дружить несколько продуктов самостоятельно, это не его задача. Мы как раз занимаемся развитием экосистемы по разным направлениям, поэтому получение сервисов в комплексе – то, что нужно нашим заказчикам. Мы этим выгодно отличаемся от наших коллег по рынку», – отметил Илья Нигматулин.

Отметим, что на форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» ГК «Астра» совместно с АО «Гринатом Простые Решения» выступили официальными партнерами. На стенде они представили экосистему продуктов, с которой активно знакомились все участники.

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