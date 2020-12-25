Группа ВТБ: уральцы вдвое сократили траты на шампанское перед Новым годом

За первые три недели декабря жители Уральского федерального округа потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, порядка 9 млн рублей — вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий оборот челябинских алкомаркетов вдвое вырос. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» (входит в Группу ВТБ).

В целом в стране наблюдается аналогичная тенденция: за три недели декабря россияне потратили на игристые вина 214 миллионов рублей – это на 38% меньше, чем за три недели декабря 2019 года. За весь 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время «периода самоизоляции» в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря - уже на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в полтора раза. Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Московские алкомаркеты за три недели декабря вдвое увеличили оборот к прошлому году. Такая же динамика наблюдается и в Челябинске: объем покупок в местных алкомаркетах за первые три недели декабря показал двукратный рост, а количество транзакций увеличилось в два с половиной раза.

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», - отмечает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Траты россиян на продукты к новогоднему столу оказались сопоставимы с прошлым годом. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, их объем составил 27 миллиардов рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти десять миллиардов рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%. Что касается жителей Челябинска, то их предпраздничные расходы на продукты увеличились на 38% и составили за указанный период 159 млн рублей, в том числе за предыдущую неделю – 61 миллион рублей. Количество транзакций выросло на 35% год к году. А средний чек находится на уровне 1600 рублей.