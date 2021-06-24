Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) подвела итоги Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM-2020, поставив на 63-е место в нем начальника отдела по связям с общественностью входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода Наталью Васильеву.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод, рейтинг директоров по коммуникациям основан на фактологических данных. Каждый участник набирал свои баллы, последовательно ответив на вопросы обо всех аспектах профессиональной деятельности. Также в оценке результатов коммуникационной активности учитывался показатель упоминаемости бренда в социальных медиа. Среди основных целей рейтинга - выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли. Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который помогает им понять динамику собственных достижений и развития.

По словам Натальи Васильевой, система коммуникаций Челябинского цинкового завода меняется в с соответствии с требованиями времени. В 2019 году на ЧЦЗ стартовал проект операционной трансформации, когда на всех уровнях началось внедрение Бизнес-системы, обучение сотрудников инструментам бережливого производства. Система коммуникаций ЧЦЗ стала проводником и переводчиком сложной терминологии, она помогает сотрудникам овладеть инструментами Бизнес-системы, знакомит с ценностями компании, а также мотивирует на постоянные улучшения.