Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля в гостиницы Краснодарского края не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста ил
Коронавирус
Коронавирус
24.06.2021

В гостиницы Краснодарского края не пустят без прививки от COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт первой в регионе и одна из первых в
Коронавирус
Коронавирус
24.06.2021

Ирина Гехт первой в Челябинской области ревакцинировалась от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В связи с распространением ОНФ Челябинской области заявления о бездействии властей города в части
Дороги
Дороги
24.06.2021

Мэрия Челябинска ответила на обвинения ОНФ по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области региональное управление ФАС России обнаружило сговор на аукционах по оказан
24.06.2021

В Челябинской области УФАС выявила сговор на аукционах больниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд признал обоснованными требования прокуратуры Челябинс
24.06.2021

Уплотненной застройки возле ЧелГУ не будет
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

СОБР задержал южноуральца, промышлявшего автомошенничеством в Оренбургской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

Воспитанники южноуральских спортшкол проводят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

Челябинец заживо сжег бабушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

Металлурги ЧЦЗ обустроят территорию Челябинска вдоль улицы Автодорожной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

Выполняла план продаж: в Магнитогорске будут судить директора компании, оказывающей услуги связи
ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Челябинск
Экономика
24.06.2021 15:47

Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) подвела итоги Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM-2020, поставив на 63-е место в нем начальника отдела по связям с общественностью входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода Наталью Васильеву.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод, рейтинг директоров по коммуникациям основан на фактологических данных. Каждый участник набирал свои баллы, последовательно ответив на вопросы обо всех аспектах профессиональной деятельности. Также в оценке результатов коммуникационной активности учитывался показатель упоминаемости бренда в социальных медиа.  Среди основных целей рейтинга - выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли.  Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который помогает им понять динамику собственных достижений и развития.
По словам Натальи Васильевой, система коммуникаций Челябинского цинкового завода меняется в с соответствии с требованиями времени. В 2019 году на ЧЦЗ стартовал проект операционной трансформации, когда на всех уровнях началось внедрение Бизнес-системы, обучение сотрудников инструментам бережливого производства. Система коммуникаций ЧЦЗ стала проводником и переводчиком сложной терминологии, она  помогает сотрудникам овладеть инструментами Бизнес-системы, знакомит с ценностями компании, а также мотивирует на постоянные улучшения.

ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Челябинск
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля в гостиницы Краснодарского края не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста ил
Коронавирус
Коронавирус
24.06.2021

В гостиницы Краснодарского края не пустят без прививки от COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт первой в регионе и одна из первых в
Коронавирус
Коронавирус
24.06.2021

Ирина Гехт первой в Челябинской области ревакцинировалась от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В связи с распространением ОНФ Челябинской области заявления о бездействии властей города в части
Дороги
Дороги
24.06.2021

Мэрия Челябинска ответила на обвинения ОНФ по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области региональное управление ФАС России обнаружило сговор на аукционах по оказан
24.06.2021

В Челябинской области УФАС выявила сговор на аукционах больниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд признал обоснованными требования прокуратуры Челябинс
24.06.2021

Уплотненной застройки возле ЧелГУ не будет
ЧЦЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2021

Металлурги ЧЦЗ обустроят территорию Челябинска вдоль улицы Автодорожной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021

ЧЦЗ поддержал первый благотворительный фестиваль детского творчества «Энергия добра»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал всем студентам поставить прививку от корон
Общество

Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?

23.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Экономика

Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта

23.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В микрорайоне Залесье (Поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) во время грозы за
Происшествия

В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали

22.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Асфальт, совсем
Общество

Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет

22.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День памяти и скорби, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Челябинске во
Общество

Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне

22.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Цвиллинга дорожники вскрыли недавно уложенное покрытие. Фотографию в редакц
Общество

В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают

21.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

24.06.2021 16:32

СОБР задержал южноуральца, промышлявшего автомошенничеством в Оренбургской области

24.06.2021 16:28

В гостиницы Краснодарского края не пустят без прививки от COVID-19

24.06.2021 16:13

Ирина Гехт первой в Челябинской области ревакцинировалась от ковида

24.06.2021 16:05

Воспитанники южноуральских спортшкол проводят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

24.06.2021 15:53

Челябинец заживо сжег бабушку

24.06.2021 15:48

Металлурги ЧЦЗ обустроят территорию Челябинска вдоль улицы Автодорожной

24.06.2021 15:47

Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне

24.06.2021 15:46

Выполняла план продаж: в Магнитогорске будут судить директора компании, оказывающей услуги связи

24.06.2021 15:26

ММК рассказал миру о реакции предприятия на вызовы современности

24.06.2021 14:34

Мэрия Челябинска ответила на обвинения ОНФ по дорогам

24.06.2021 14:21

В Челябинской области УФАС выявила сговор на аукционах больниц

24.06.2021 13:47

Уплотненной застройки возле ЧелГУ не будет

24.06.2021 13:28

В Миассе пьяные покатушки с пивом в багажнике закончились трагедией

24.06.2021 13:19

В Челябинске откроют памятник, символизирующий подвиг врачей в борьбе с ковидом

24.06.2021 13:13

Ллегкоатлеты с ограниченными возможностями из Челябинской области завоевали медали чемпионата России

24.06.2021 12:40

Арестованы сотрудники ГИБДД, которые выдавали права без сдачи экзаменов

24.06.2021 12:38

Губернатор подключился к решению проблемы в Локомотивном - в город направлен министр

24.06.2021 12:37

Исторический музей приглашает на выставку «В гостях у татар»

24.06.2021 12:08

Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»

24.06.2021 11:59

В Челябинской области - новый рекорд по ковиду

24.06.2021 11:58

Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО

24.06.2021 11:32

Спустя четыре месяца кинолог-спасатель из Златоуста встретился со спасенным псом Максом

24.06.2021 11:30

Губернатор предлагает один выходной за прививку, а Аша - два

24.06.2021 11:13

Сотрудники ГИБДД Челябинска признали, что ошибочно оштрафовали водителей

24.06.2021 11:11

Жители Локомотивного остались без воды: Власти хотят, чтобы все начали в туалет в мэрию ходить?

24.06.2021 10:23

Челябинские коммунальщики взялись за санобработку

24.06.2021 10:21

Арбитражный суд Москвы подтвердил факт картельного сговора между «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК»

24.06.2021 10:04

После пожара жители Залесья просят присоединить их к Челябинску

24.06.2021 10:02

В Челябинской области растет доля молодых среди заболевших ковидом

24.06.2021 09:36

Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД

23.06.2021 23:16

В четверг в Челябинской области жарко

23.06.2021 22:17

НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области

23.06.2021 21:21

Анонсы событий и мероприятий на 24 июня

23.06.2021 20:58

Главы муниципальных образований Челябинской области защищаются от ковида

23.06.2021 17:59

В Челябинской области ковид продолжает отменять массовые мероприятия

23.06.2021 17:00

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

23.06.2021 16:51

Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»

23.06.2021 16:24

"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма

23.06.2021 16:19

В Челябинске бывшего полицейского-взяточника оставили на свободе

23.06.2021 16:19

В Челябинске снова начали срывать с горожан золотые цепочки

23.06.2021 16:18

Перепись населения в России пройдет в октябре

23.06.2021 16:17

Сергей Антипов остался главой Курчатовского района Челябинска

23.06.2021 16:06

Уголовное дело в отношении скандального застройщика Сребрянского направлено в суд

23.06.2021 16:03

Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?

23.06.2021 15:44

В ЮУрГУ стартовала приемная кампания

23.06.2021 15:42

Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби

23.06.2021 15:29

У Еткульского района есть своя Книга памяти

23.06.2021 14:34

Отказ от прививки может привести к кардинальному изменению коронавируса

23.06.2021 14:33

Жители Красноармейского района называют свои дороги массажером кишечника

23.06.2021 14:01

В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ

23.06.2021 13:59

Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта

23.06.2021 13:42

Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде

23.06.2021 13:29

В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров

23.06.2021 13:13

Жители Тугайкуля вновь жалуются губернатору на темпы строительства школы в их микрорайоне

23.06.2021 12:55

Текслер: Основная задача - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

23.06.2021 12:23

Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста

23.06.2021 12:21

В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России

23.06.2021 12:06

В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов

23.06.2021 11:53

Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов

23.06.2021 11:41

Челябинск снова «поплыл»

23.06.2021 11:20

Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится

23.06.2021 10:45

Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

23.06.2021 10:28

В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии

23.06.2021 10:13

В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя

23.06.2021 09:49

Челябинский театр кукол  приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»

22.06.2021 23:25

Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб

22.06.2021 21:53

В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали

22.06.2021 21:04

В среду в Челябинской области возможны дожди и грозы

22.06.2021 20:19

Челябинцы увидят легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

22.06.2021 19:11

Анонсы событий и мероприятий на 23 июня

22.06.2021 16:54

В футбол играли настоящие артисты

22.06.2021 16:47

Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет

22.06.2021 16:46

Озёрское Трио "Трое" покорило нижегородскую «Весёлую Козу»

22.06.2021 16:44

Алексей Текслер призвал глав привиться от ковида, подав пример жителям

22.06.2021 16:37

Рецензия на перформанс mini театра «Тела Платона»

22.06.2021 16:36

Жителю Челябинска придется ответить за гибель собаки

22.06.2021 16:35

В автобусах и трамваях Челябинска появились рециркуляторы воздуха

22.06.2021 16:27

В Челябинске вынесен приговор банде, совершавшей нападения на бизнесменов

22.06.2021 16:26

В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили

22.06.2021 16:14

Зрители телекомпании «Деловой Урал» узнают, почему бизнес стимулирует вакцинацию

22.06.2021 16:03

В Челябинске снесли 12 промышленных объектов

22.06.2021 15:46

ЦКС проверит площадки, на которые незаконно сбрасывают мусор

22.06.2021 15:42

Аспирант ЮУрГУ разрабатывает самоочищающийся строительный материал

22.06.2021 15:18

Челябинец, отхлеставший шумных девушек ремнем, написал заявление в полицию

22.06.2021 14:59

В Курчатовском районе Челябинска в День Молодежи состоится интересный фестиваль

22.06.2021 14:40

Промышленники Челябинской области поддержали ковидную инициативу губернатора

22.06.2021 14:31

В Челябинске напали на доставщика пиццы

22.06.2021 14:07

В Челябинской области в пруду нашли тело мужчины

22.06.2021 14:01

Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет

22.06.2021 13:39

В ПАО «ММК» улучшат коксохимическое производство

22.06.2021 13:37

Ковид отменил празднование двух важных праздников в Магнитогорске

22.06.2021 12:53

Фестиваль песочной скульптуры в Челябинске будет работать до осени

22.06.2021 12:47

Автомобиль «Урал» отправили в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

22.06.2021 12:26

Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне

22.06.2021 12:20

В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста

22.06.2021 11:48

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 65 тысяч

22.06.2021 11:47

Житель Магнитогорска нашел в палисаднике почти семь килограммов ртути

22.06.2021 11:45

Спасатели нашли пропавшую бабушку из Усть-Катава

22.06.2021 11:44

В реке Ай массовый замор рыбы

22.06.2021 11:16

В Магнитогорске выпала из окна годовалая девочка