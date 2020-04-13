Из-за коронавируса бюджет Челябинска может лишиться двух миллиардов рублей

Экономисты администрации Челябинска подготовили два варианта событий, которые могут наступить в результате эпидемии коронавируса. При худшем раскладе бюджет города может понести потери, которые будут равны двум миллиардам рублей.

Речь о том, какие потери может понести бюджет Челябинска, шла сегодня, 13 апреля, на совещании в администрации города. Заместитель главы по экономике Олег Извеков сообщил, что сейчас рассматривается два варианта развития событий.

"Это оптимистический и пессимистический варианты. По первому недоимка в бюджет составит порядка 700-800 миллионов рублей, а по второму - это около двух миллиардов. Мы прорабатываем список мероприятий по каждому из этих вариантов", - сообщил Олег Извеков.

Напомним, в Челябинске, как и во всем регионе, с 28 марта была разрешена работа только медучреждениям, аптекам и продуктовым магазинам, а также банкам и страховым компаниям.

Позже, седьмого апреля, по решению губернатора в перечень организаций, допущенных к работе в период карантинных мероприятий по коронавирусу (при условии строгого соблюдения на рабочих местах всех профилактических и санитарных мер), вошли предприятия и организации, находящиеся в различных производственных и кооперационных цепочках с предприятиями непрерывного цикла и жизнеобеспечения.

Также это предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства, производства и распределения продовольствия и товаров первой необходимости; организации, оказывающие неотложные работы и услуги, предприятия атомной отрасли, ряд других. Кроме того, в перечень включены организации, обеспечивающие качество жизни граждан. В частности, оптики, химчистки, автомойки, те, что оказывают услуги по ремонту автомобилей, ремонту бытовой техники, стоматологические услуги.

Кроме того, властями Челябинской области было принято решение, что в регионе вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.

Льготой могут воспользоваться предприниматели при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого социального налога (ЕСН), при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и при применении патентной системы налогообложения. Решение позволит предпринимателям временно высвободившиеся денежные средства вновь отправить в оборот, сохранить работоспособность бизнеса и рабочие места.