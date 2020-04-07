В Челябинской области возобновят работу около 83 тысяч предприятий

В Челябинской области в результате определенного губернатором Алексеем Текслером перечня организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней, начнут работу примерно 47 процентов (или около 83-х тысяч) предприятий.

Об этом шестого апреля сообщили на брифинге, прошедшем в дистанционном режиме

"Количество задействованных на этих предприятиях сотрудников достигнет приблизительно 66-ти процентов, или 739-х тысяч человек. Это данные с нарастающим итогом, потому что большая часть предприятий - примерно две трети - бюджетные и предприятия с разрешенным видом деятельности. Они работали и ранее", - отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Напомним, в перечень организаций, допущенных к работе в период карантинных мероприятий по коронавирусу (при условии строгого соблюдения на рабочих местах всех профилактических и санитарных мер) вошли предприятия и организации, находящиеся в различных производственных и кооперационных цепочках с предприятиями непрерывного цикла и жизнеобеспечения.

Также это предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства, производства и распределения продовольствия и товаров первой необходимости; организации, оказывающие неотложные работы и услуги, предприятия атомной отрасли, ряд других.

Кроме того, в перечень включены организации, обеспечивающие качество жизни граждан. В частности, оптики, химчистки, автомойки, услуги по ремонту автомобилей, ремонт бытовой техники, стоматологические услуги.

"Оказание таких услуг должно быть организовано на условиях предварительной записи, отсутствия скопления людей, соблюдения всех правил социальной дистанции", - отмечается на сайте областного правительства.

Региональные власти подчеркивают, что предприятия, допущенные к работе, должны следовать всем рекомендациям по соблюдению профилактических и санитарных требований.

"Это достаточно жесткие требования - от контроля температуры работников до санитарной обработки помещений, обеспечения социальной дистанции между работниками и запрета привлекать к работе сотрудников, которым выписаны постановления об изоляции», - сказал в понедельник Алексей Текслер.

Вошедшие в перечень организации смогут привлекать на работу сотрудников, занятых на основном производстве, а также непосредственно обеспечивающих производственный цикл.

Включены в список и средства массовой информации.

"Данный перечень - достаточно оперативная реакция на запрос бизнеса, предпринимательского сообщества. Он направлен на устранение возникшей сегодня неопределенности", - отметил первый заместитель главы региона Виктор Мамин.

Мамин пояснил, что юристы, которые давно и долго работают с нормативно-правовыми актами, безусловно, ориентируются в ситуации. Однако большинству предпринимателей потребовались дополнительные разъяснения.

В приложении №2 к данному документу прописаны как правила поведения в условиях режима обязательной изоляции, так и обязанности работодателей по выдаче справок или копий приказа работникам, подтверждающих цель выхода последних из дома и направления к месту работы и обратно.

"Нужно отметить, что в организациях с разрешенным видом деятельности люди не стопроцентно выводятся на работу. Должны выводиться только те работники, которые не могут выполнять ее дистанционно. И, соответственно, должны физически находиться на рабочем месте. Таким образом, основная часть офисов должна будет остаться на "удаленке"", - заметил Виктор Мамин.

Он также сообщил, что перечень не является окончательным. Это живой документ. В случае корректной организации деятельности власти готовы расширять список, при безответственном отношении к требованиям безопасности он может быть ужесточен.

"Минэкономики провело огромную работу по взаимодействию с бизнесом, определив направления деятельности, действительно необходимые для того, чтобы прожить этот месяц, прожить этот период. Потому что одно дело - прожить неделю, другое - уйти в режим месяца. На прошлой неделе мы получили более 900 (!) писем от организаций с просьбой разрешить им работать. И это только сфера промышленности", - сказал Виктор Мамин.

Егор Ковальчук добавил, что свыше двух тысяч писем было получено от представителей отраслей строительства и экономики Южного Урала.

"Вручную регулировать ситуацию было невозможно, поэтому мы перешли к видам деятельности. Дальше понаблюдаем, как будут относиться работодатели и организации к особым условиям. Авторы всех обращений заверяли, что готовы организовать все, что от них требуется. Они говорили: "Только дайте нам возможность продолжить свою деятельность". Данный перечень - тот шанс, та возможность, о которых они просили. Но мы знаем, как зачастую бывает: "Мы попали в этот список, и можно забыть обо всех обещаниях, обязательствах - у нас уже все хорошо". Нет, так не будет. Насколько я понимаю, в указе, кроме наказания в виде штрафов за несоблюдение требований, предусмотрена возможность приостановки высшим должностным лицом деятельности отдельных организаций", - пояснил Виктор Мамин.

Первый вице-губернатор Челябинской области выразил надежду, что применять данные меры наказания не придется. По его словам, это зависит не только от организаций, но и от граждан, от того, будут ли они соблюдать меры безопасности при получении услуг.

Обязанность обеспечить условия труда работников (в том числе средствами индивидуальной защиты - южноуральцы жалуются журналистам, что, бывает, на десять человек предусмотрена одна маска) лежит на работодателе.

"Если работодатель не может обеспечить соблюдение установленных требований, значит он снова находится в режиме нерабочего месяца", - заявил Виктор Мамин.

Что касается контроля за деятельностью допущенных к работе предприятий - здесь будут проверки, хотя, как отметили представители региональной власти, дойти до каждой организации, наверное, будет тяжеловато.

"Будем реагировать на сигналы от работников и от граждан, которые будут пользоваться услугами. Каналы связи налажены, есть горячие линии, которые принимают обращения. Документом губернатора будет определен перечень должностных лиц, которые получат иметь право выносить постановления, составлять протоколы по нарушениям. Эта инфраструктура тоже создается и создается оперативно, но, обратите внимание, сейчас акцент - абсолютно сознательно - сделан на разъяснения, пояснения, убеждения соблюдать ограничения. Тема штрафов применяется в случае крайней необходимости. Задача - не в том, чтобы оштрафовать максимальное количество работодателей. Задача - сделать так, чтобы все понимали: в их собственных интересах организовывать процесс таким образом, чтобы не подвергать риску ни себя, ни свой круг общения, ни посетителей", - сказал Виктор Мамин.

Егор Ковальчук отметил, что бизнес прекрасно осознает: остаться без персонала, без коллектива - самое тяжелое, что может случиться, и поэтому принимает достаточно серьезные меры.

"Конечно, могут быть эксцессы, случаи несознательного поведения, но большинство представителей серьезного бизнеса прекрасно понимает все последствия. Экономически гораздо выгоднее выполнять предъявляемые требования, чем игнорировать их", - подчеркнул Егор Ковальчук.

Евгения Александрова