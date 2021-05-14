Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске

Комиссия правительства Российской Федерации по региональному развитию концептуально поддержала проект по завершению строительства метро в Челябинске.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня на заседании правительственной комиссии по регразвитию рассмотрели первые проекты, на базе которых могут использоваться новые финансовые инструменты, такие как бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации», - поделился вице-премьер.

В числе рассмотренных проектов - завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования в Челябинске.

Комиссия также оценивала также еще три проекта: строительства новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде, железнодорожной линии «Северный широтный ход» на Ямале и инфраструктуры для жилищного строительства за счет облигаций и жилья за счет внебюджетных источников в Курске.

«Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином», - сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, в апреле в своем послании президент РФ Владимир Путин затронул тему развития общественного транспорта в Челябинске и метро-долгостроя: «Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта».

Областные власти, по инициативе губернатора Алексея Текслера, уже несколько лет работают над тем, чтобы вписать старый (еще советского времени) проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска.

В конце февраля губернатор Челябинской области вместе с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным осмотрели текущее состояние метро, которое строится уже не один год, обсудили планы дальнейшего развития.

Региональные власти подготовили обновленное проектное решение по развитию метрополитена в Челябинске. Оно и было одобрено на правительственной комиссии.

«Мы будем использовать современные инфраструктурные возможности финансирования - бюджетно-инфраструктурные кредиты для этих целей. Но то, что проект состоится, у меня никакого сомнения уже нет», - подчеркнул Алексей Текслер.

На днях социологи челябинского филиала РАНХиГС провели опрос жителей, нужно ли метро Челябинску. Порядка 46% опрошенных поддерживают строительство метро в областном центре. В то же время 42,6% респондентов думают, что Челябинск вполне может обойтись и без метрополитена.