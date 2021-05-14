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Экономика
14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске

Комиссия правительства Российской Федерации по региональному развитию концептуально поддержала проект по завершению строительства метро в Челябинске.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня на заседании правительственной комиссии по регразвитию рассмотрели первые проекты, на базе которых могут использоваться новые финансовые инструменты, такие как бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации», - поделился вице-премьер.

В числе рассмотренных проектов - завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования в Челябинске.

Комиссия также оценивала также еще три проекта: строительства новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде, железнодорожной линии «Северный широтный ход» на Ямале и инфраструктуры для жилищного строительства за счет облигаций и жилья за счет внебюджетных источников в Курске.

«Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином», - сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, в апреле в своем послании президент РФ Владимир Путин затронул тему развития общественного транспорта в Челябинске и метро-долгостроя: «Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта».

Областные власти, по инициативе губернатора Алексея Текслера, уже несколько лет работают над тем, чтобы вписать старый (еще советского времени) проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска.

В конце февраля губернатор Челябинской области вместе с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным осмотрели текущее состояние метро, которое строится уже не один год, обсудили планы дальнейшего развития.

Региональные власти подготовили обновленное проектное решение по развитию метрополитена в Челябинске. Оно и было одобрено на правительственной комиссии.

«Мы будем использовать современные инфраструктурные возможности финансирования - бюджетно-инфраструктурные кредиты для этих целей. Но то, что проект состоится, у меня никакого сомнения уже нет», - подчеркнул Алексей Текслер.

На днях социологи челябинского филиала РАНХиГС провели опрос жителей, нужно ли метро Челябинску. Порядка 46% опрошенных поддерживают строительство метро в областном центре. В то же время 42,6% респондентов думают, что Челябинск вполне может обойтись и без метрополитена.

Автор: Любовь Юрина
Челябинск
Алексей Текслер
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E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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14.05.2021 10:24

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14.05.2021 10:18

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13.05.2021 16:12

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:01

В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
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13.05.2021 10:00

В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
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13.05.2021 09:42

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 
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12.05.2021 21:22

В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела
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12.05.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
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12.05.2021 16:58

Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
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12.05.2021 16:31

В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

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12.05.2021 16:29

Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:25

В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:19

В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:08

Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:55

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:53

В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:45

В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:25

В ближайшее время во всех школах Челябинской области будут проведены рейды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:24

В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:22

Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 14:47

Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:59

Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:44

В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:43

В Копейске накрыт наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:07

В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:50

Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:46

В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:41

На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:39

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:09

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:01

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:19

СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:45

В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:44

В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:58

В среду в Челябинской области жарко и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:57

В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:55

Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:43

Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:36

Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:59

Челябинцу, разбившему стекло в поликлинике, назначили исправительные работы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:57

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:38

Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:36

В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:02

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:00

Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:45

В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:32

Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:31

В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:30

В деревне Шумаки, где в воде найдена ртуть, начали бурить новую скважину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:54

На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:52

Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:32

Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:24

Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:45

На фасадах домов в Южноуральске появились репродукции картин Дали, Климта, Пикассо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:37

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:33

На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:26

В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:24

На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:50

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:44

В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:37

Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:35

Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:30

В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:12

РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:11

Котова заменила Извекова на банкира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:09

В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:07

В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:52

Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:48

В центре Челябинска сгорел заброшенный дом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:36

В Челябинской области огонь уничтожил пять гектаров леса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:22

На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:21

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:20

У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 00:38

Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 23:04

НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:51

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:37

В Челябинск доставлена православная святыня

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 15:33

В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 14:37

Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 13:20

Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:25

В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:02

В Челябинской области сумели победить ковид более 55,5 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 11:22

В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 23:41

В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:52

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:33

В Челябинск 10 мая доставят православную святыню
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09.05.2021 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.05.2021 19:31

Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков
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09.05.2021 18:41

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.05.2021 18:04

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 14:42

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 12:11

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 11:07

С Днём Победы, мир!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:40

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:03

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 22:55

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 21:51

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:55

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:07

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:56

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:09

В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:59

Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:41

«Сад памяти» в Челябинске расширяется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:55

Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:01

Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 12:08

До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 11:21

В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:48

Для вас играет Александр Просветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:36

В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:53

В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:22

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:05

Восьмого мая в Челябинской области ночные заморозки и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 21:49

В Челябинске студенты станцевали "Вальс Победы"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 20:14

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:42

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:05

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:16

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:06

Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:02

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:48

В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:27

В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:18

В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:21

В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:03

В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:26

Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:18

В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:10

Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:05

На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:58

На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:28

В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»