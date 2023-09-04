04.09.2023
В Челябинске открываются десятки сезонных ярмарок, пенсионерам-садоводам - особые условия
04.09.2023
Консультация юриста: сокращение или увольнение по соглашению?
04.09.2023
Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие
04.09.2023
В Челябинске снизился уровень безработицы
04.09.2023
Директор детского лагеря в Увельском районе ответит в суде за смерть двух юных братьев
04.09.2023
С первого сентября действуют новые запреты в поездах
Консультация юриста: сокращение или увольнение по соглашению?
31.05.2023
Консультация юриста: летняя подработка для несовершеннолетних
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
23.05.2023
Консультация юриста: отпуск для педагога
18.05.2023
Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023