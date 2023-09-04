Консультация юриста: сокращение или увольнение по соглашению?

На «Горячую линию» Федерации профсоюзов Челябинской области поступил вопрос: «Работодатель уменьшает штат сотрудников. Настаивает на увольнении по соглашению сторон. Чем это отличается от сокращения?».

Подробно о разнице между двумя процедурами рассказывает юрист Федерации профсоюзов региона Ольга Меньшикова:

«С уменьшением штата время от времени сталкивается практически каждая организация. Во время такой «оптимизации» работникам важно помнить о разнице между двумя процедурами – сокращением и увольнением по соглашению сторон. Разберем основные отличия».

Выходное пособие

При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности штата увольняемому сотруднику вместе с заработной платой за последний месяц работы выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Если после такого увольнения работник не трудоустраивается за второй месяц со дня увольнения, работодатель обязан выплатить ему дополнительный средний месячный заработок. А если работник встал на учет в центр занятости в течение 14 рабочих дней после увольнения и не трудоустроился в течение трех месяцев – он получает еще одну, третью, аналогичную выплату.

При увольнении по соглашению сторон обязанности выплачивать выходное пособие у работодателя нет.

Трудоустройство

При сокращении работодатель обязан предложить сотруднику другие, имеющиеся в организации, вакансии.

При соглашении сторон такой обязанности нет.

Дата увольнения

Немаловажной особенностью является принцип установления даты увольнения. При сокращении работник узнает об изменениях заранее –работодатель обязан предупредить о дате увольнения за два месяца. А вот при соглашении сторон дата согласовывается сторонами.

Существует еще ряд особенностей и отличий между этими двумя процедурами – сокращением штата и увольнением по соглашению сторон. В случае кадровой «оптимизации» наиболее эффективно интересы работников может представить профсоюзная организация. Ведь работодатель обязан уведомить именно профсоюзный комитет первичной профорганизации об инициации сокращения штата работников и учесть позицию профкома в данном процессе (статья 82 ТК РФ).

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