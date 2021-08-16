Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК

Специалисты «РНД МГТУ» (Магнитогорск, Челябинская область) реализуют экологические проекты, в основе которых лежат технологии машинного зрения и нейросети, применяемые на промышленных предприятиях. Они позволят снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.

Об этом рассказали в пресс-службе Магнитогорского государственного технического университета.

Эксперты «РНД МГТУ» разработали систему и технологию автоматического распознавания газования дверей и газоотводящих стояков верхних строений коксовых батарей. С помощью технологии машинного зрения распознаются утечки коксового газа. В настоящее время система тестируется на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

В рамках проекта установлено более 30 видеокамер, которые круглосуточно в онлайн-режиме отслеживают и фиксируют газование дверей на коксовых батареях № 7-й и 8-й, а также газование газоотводящих стояков на верхних строениях коксовых батареях № 7, 8, 13 и 14. При малейших отклонениях от нормы программно-аппаратный комплекс фиксирует событие, заносит его в интерактивный журнал и отправляет ответственным лицам по электронной почте фото с указанием времени, номера батареи и печи, где происходит газование.

«Ранее контроль газования осуществлялся лишь визуально, а камеры способны «видеть» в разы больше человеческого глаза. Поэтому специалисты «РНД МГТУ» разработали систему и технологию, в основе которой лежит нейронная сеть, позволяющую определять газование автоматически без участия человека. Информация о силе и частоте газования на коксовых батареях заносится в базу данных, где производится ее статистическая обработка, на основании которой можно сделать ряд дополнительных выводов: об износе самой двери, необходимости её ремонта или замены, эффективности работы персонала, который герметизирует эти двери», - рассказал руководитель проекта Дмитрий Чукин.

Использование современного оборудования в технологических процессах коксования позволило снизить воздействие на окружающую среду, сократив валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также улучшить технологическую дисциплину персонала и состояние рабочих мест. В планах ММК и «РНД МГТУ» - применить непрерывный автоматический контроль и на других участках коксохимического производства.

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Также эксперты «РНД МГТУ» реализуют экологический проект, основанный на определении неорганизованных выбросов в атмосферу на технологических объектах ПАО «ММК».

«Камеры, установленные возле дымовых труб и ограждающих конструкций цехов, в онлайн-режиме фиксируют наличие выбросов на производственных объектах. Информацию обрабатывает нейросеть, которая определяет время, продолжительность и их интенсивность. По данным, полученным из нейросети, формируется сигнал и отправляется на мнемосхему, где преобразуется в визуальное отображение. Система позволяет контролировать основные производственные процессы предприятия: коксохимическое, доменное и сталеплавильное производства», - отмечает Дмитрий Чукин.

Информация о выбросах в режиме реального времени поступает руководителям и специалистам производственных цехов и в лабораторию охраны окружающей среды, где анализируется ситуация и принимаются решения, в том числе технологические.