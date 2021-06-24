Металлурги ЧЦЗ обустроят территорию Челябинска вдоль улицы Автодорожной

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод взял на себя расходы по благоустройству и озеленению территории вдоль улицы Автодорожной, где уже начался демонтаж киосков для приема металлолома, на протяжении десятилетий ухудшавших экологию Челябинска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», на месте нелегальных скупок лома скоро появятся зеленые газоны. Не останутся без внимания металлургов и окрестные пустыри. Территорию огородят забором, чтобы не допустить появления новых подпольных «приемок» лома.

По мнению заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, инициатива ЧЦЗ — пример ответственного отношения промышленников к улучшению окружающей среды территории своего присутствия. На протяжении многих лет в Челябинске ведется борьба с незаконными объектами, которые занимаются приемом, плавкой лома, сжиганием разного рода отходов. Эти предприятия неоднократно штрафовались и ликвидировались, но на их месте появлялись новые. Такое соседство не нравилось ни жителям Северо-Запада, ни самому Челябинскому цинковому заводу. Выбросы с незаконных объектов неоднократно приписывались гражданами и общественниками предприятию. Сейчас эта проблема устранена, и благодаря заводу, территория будет благоустроена.

Всего планируется снести 12 незаконных пунктов приема лома, самовольно открытых вблизи Челябинского цинкового завода. Предприятие предоставило тяжелую технику, с помощью которой уже снесли восемь пунктов приема лома, на которые постоянно поступали жалобы местных жителей, еще четыре снесут в ближайшее время.

-Прилегающую к промышленной площадке территорию завод взял в пользование у администрации Челябинска с целью ликвидации незаконных объектов и последующего благоустройства. Все работы ведутся за счет предприятия, — подчеркнул Дмитрий Кустов, заместитель технического директора, начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности Челябинского цинкового завода.