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ММК обучает сотрудников правилам безопасной работы с помощью виртуальной реальности

Экономика
Сегодня, 14:10
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На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) разработан VR-тренажер для обучения работников правилам безопасной работы.

Тренажер расположен на базе «Школы безопасности» – уникального учебно-тренировочного полигона для отработки навыков безопасной работы в газовой среде, оказания первой помощи пострадавшему, тушения пожаров, при изучении основ высотных работ.

По инициативе Дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» в «Школе безопасности» стали использовать технологии виртуальной реальности для определения нарушений и выявления опасных действий на различных локациях. По сути, это система виртуального прохождения теста на знание работником правил охраны труда на производстве.

Здесь оборудованы две зоны, обе они оснащены очками виртуальной реальности, наушниками, джойстиками и ТВ-панелью для визуализации преподавателем действий в локации.

Для реализации данного проекта был привлечен резидент Сколково ООО «OMW» - специализированная компания, осуществлявшая съемку и изготовление компьютерной графики.

Для того чтобы оттачивать навыки определения рисков на рабочих местах могли работники из различных подразделений, были выбраны несколько локаций, в частности, кислородно-конвертерный цех, коксовый цех, локомотивный цех и листопрокатные цехи №10 и 11.

В локациях максимально точно воспроизведены реальные производственные участки - это была одна из основных задач, поставленная перед разработчиками.

При прохождении теста работник, попадая в локацию, видит определенные нарушения правил безопасности или опасные действия и фиксирует их на планшет. В числе заложенных ситуаций, например, перемещение грузов кранами; нарушения, связанные с размещением различных посторонних объектов на рабочей площадке или с применением средств индивидуальной защиты работников и состоянием оборудования.

После того как нарушения найдены и отмечены, работник может увидеть итоговую таблицу всех нарушений. Сотрудник может проходить тестирование столько, сколько потребуется (пока не будет достигнут необходимый результат).
Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», использование технологии виртуальной реальности получило высокую оценку руководителей подразделений, локации которых представлены на тренажере.

Эффективность обучения сотрудников повысилась в несколько раз, поскольку никакое знание правил охраны труда, почерпнутое из книг и инструкций, не сможет заменить погружение в виртуальную реальность, основанную на конкретных производственных участках. Особенно это актуально для тех, кто проходит инструктаж впервые перед устройством на работу. Будущему работнику будет гораздо проще ориентироваться на реальной промплощадке после того как он побывал на ней виртуально.

На ММК планируют и дальше развивать проект по использованию виртуальной реальности для обучения безопасной работе. В настоящее время специалисты управления охраны труда и промышленной безопасности совместно с разработчиками создают локацию по безопасному выполнению опасных технологических операций - таких, например, как строповка различных грузов.

В предыдущих локациях работник лишь наблюдает и выявляет какие-либо риски (нарушения), связанные с состоянием рабочего места и нарушением работниками правил при выполнении тех или иных работ. В новой разрабатываемой локации уже будет в том числе реализована возможность использования различного инструмента и приспособлений, подача команд машинисту крана.

Применение VR-тренажера наряду с другими проектами цифровой трансформации ПАО «ММК» является частью реализуемой на комбинате стратегической инициативы «Индустрия 4.0».

Проекты цифровизации неизменно демонстрируют свою высокую эффективность, обеспечивая рост производительности труда, снижая затраты и повышая безопасность персонала.

 

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