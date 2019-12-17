На ЧМК показали министру экологии сборку нового конвертера
Экономика
Сегодня, 16:40

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев  ознакомился с ходом работ по монтажу нового конвертера на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Обновление агрегата, отвечающего за выплавку стали из чугуна, – одно из экологических мероприятий, предусмотренных четырехсторонним соглашением о сотрудничестве в области экологии, которое подписано в июле 2019 года Группой «Мечел», Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Согласно документу, предприятия Группы до 2024 года реализуют комплекс мер, направленных на улучшение экологии региона и снижение выбросов в атмосферу. Модернизация коснется всех основных производственных участков ЧМК. Один из крупных проектов, реализуемых сейчас, – замена одного из трех конвертеров в кислородно-конвертерном цехе.

Цех занимает ключевое место в технологической цепи металлургического производства ЧМК. Выплавка стали в конвертерах ведется по технологии, применяемой во всем мире, – с помощью продувки металла кислородом. Цех полностью обеспечивает предприятие качественной сталью – это около 4 млн тонн в год. Здесь же сталь разливается в заготовки и отправляется в прокат для изготовления металлопродукции: рельсов, балки, арматуры и пр. Температура в работающем конвертере превышает 1650 градусов.

Сергей Лихачев осмотрел новый конвертер, который сейчас собирают и готовят к установке. Агрегат будет оснащен трехступенчатой системой газоочистки, которая позволит свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки стали. Также министр увидел в работе два других конвертера и машину непрерывного литья заготовок.

«Это очередной шаг по выполнению соглашений в рамках комплексных планов по очистке атмосферного воздуха до 2024 года. Это неотъемлемая часть нацпроекта «Экология», и губернатор уделяет большое внимание именно проекту «Чистый воздух». Не секрет, что в Челябинске довольно проблематичная ситуация с охраной воздуха, и такие мероприятия реально позволяют добиться чистоты. Мы думаем, что осуществление таких мероприятий, запуск новых очистных систем позволят нам к 2024 году снизить выбросы более чем на 30%», – отметил Сергей Лихачев.

«Замена конвертера проходит без остановки производства, на участке работают два других агрегата. Старый конвертер уже демонтирован. Параллельно в цехе собирают корпус нового агрегата и газоочисток. В работах задействовано порядка 300 человек», – добавил технический директор ПАО «ЧМК» Андрей Зырянов.

Фото: Андрей Ткаченко, Федор Шмидт

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