О мерах антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 28 марта, в 20.00 и в воскресенье, 29 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что обсуждали на сессии форума «Умный город», посвященной проектам будущего.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске:; ВТБ в Челябинской и Курганской областях подвел итоги 2019 года и наметил перспективы на 2020 год.; как Торгово-промышленная палата РФ планирует поддержать малый и средний бизнес, занимающийся экспортом интеллектуальных продуктов; как операционная трансформация на входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе помогает повысить производительность труда; какие рекомендации дал ЦБ РФ банкам в отношении режима работы банкоматов.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 28 марта, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано об учредительной конференции регионального отделения Всемирного русского народного собора, которая прошла в Челябинске, а также о приезде в столицу Южного Урала известного оптинского старца Илия, духовника Святейшего Патриарха Кирилла; митрополит Челябинский и Миасский Григорий ответит на вопросы телезрителей.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Facebook, ВКонтакте.