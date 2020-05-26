ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

О новых мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Экономика
Сегодня, 15:24

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 30 мая, в 20.00 и в воскресенье, 31 мая, в 20.00  на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие меры поддержки экономики обсуждались на совместном заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему Банк России рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание; какую поддержку продолжают оказывать бизнесу объединения предпринимателей в Челябинской области; в чем значение проекта «Стена памяти» и как он будет представлен в Челябинске в год празднования 75-летия Великой Победы.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 30 мая, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, какие изменения произошли в части поминания имен во время богослужений Русской Православной Церкви в связи с недавним решением Священного Синода; митрополит Челябинский и Миасский Григорий ответит на вопросы телезрителей о том, что такое «ропот на жизненные обстоятельства».

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 10:01
ММК вошел в тройку самых выгодных для акционеров металлургических компаний мира
Вчера, 15:27
В 2020 году авиаперевозки в Челябинской области субсидируются по 11 направлениям
Вчера, 15:13
Котова поручила проверить все разрешения, выданные на строительство
Вчера, 14:38
КСП проверит миндортранс по субсидированию авиаперевозок в Челябинской области
Вчера, 11:47
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Вчера, 10:05
ММК помогает резидентам индустриального парка развивать бизнес
Вчера, 09:27
Челябинская область сохранила стабильность кредитного рейтинга
22.05.20 11:12
В Магнитогорске не зафиксировано роста цен на продукты питания
21.05.20 17:14
В Магнитогорске пересадки с трамвая на трамвай будут бесплатными
21.05.20 17:11
КСП проверит законность использования средств бюджета при строительстве 4 ФАПов
Среда обитания
Сегодня, 15:14
Челябинские депутаты дали «зеленый свет» стройке в городском бору
Общество
Сегодня, 15:38
Кировку и аллею Славы в Челябинске соединит зона отдыха
Новости
Сегодня, 15:44
Федерация
На пляж с дезинфектором: россияне оценили новые требования к пляжному отдыху
Сегодня, 15:42
Общество
Магнитогорские депутаты держат на контроле ситуацию с коронавирусом
Сегодня, 15:22
Экономика
В Челябинске владельцы уличных ларьков и павильонов могут рассчитывать на льготы
Сегодня, 14:18
Общество
Сотрудники аэропорта Челябинска пожаловались на отсутствие питьевой воды и спецодежды
Сегодня, 14:02
Происшествия
В Челябинской области в отношении владельцев «резиновых» квартир возбуждено более 500 уголовных дел
Материалы рубрики
Сегодня, 15:22
Экономика
В Челябинске владельцы уличных ларьков и павильонов могут рассчитывать на льготы
Сегодня, 12:01
Экономика
Челиндбанк приглашает бизнес принять участие в бесплатном вебинаре
Сегодня, 11:51
Экономика
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
Сегодня, 11:41
Экономика
«Уралкуз» начал производство новых марок сплавов для авиационных предприятий
Вчера, 15:13
Экономика
Котова поручила проверить все разрешения, выданные на строительство
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика