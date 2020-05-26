О новых мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 30 мая, в 20.00 и в воскресенье, 31 мая, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие меры поддержки экономики обсуждались на совместном заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему Банк России рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание; какую поддержку продолжают оказывать бизнесу объединения предпринимателей в Челябинской области; в чем значение проекта «Стена памяти» и как он будет представлен в Челябинске в год празднования 75-летия Великой Победы.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 30 мая, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, какие изменения произошли в части поминания имен во время богослужений Русской Православной Церкви в связи с недавним решением Священного Синода; митрополит Челябинский и Миасский Григорий ответит на вопросы телезрителей о том, что такое «ропот на жизненные обстоятельства».

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.