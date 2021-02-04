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О новых параметрах трехстороннего соглашения между властями, работодателями и профсоюзами узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, шестого февраля, в 20.00 и в воскресенье, седьмого февраля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие новые параметры включает в себя вступившее в силу с 2021 года очередное Трехстороннее соглашение между работодателями, профсоюзами и исполнительной властью.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что скрывается за кулисой так называемой «зелёной экономики» и насколько неизбежен для российского бизнеса «углеродный налог»; каким образом театр сегодня может ненавязчиво обучать, не теряя своей привлекательности.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.

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Челябинские силовики сдержали натиск неуправляемой толпы, вышедшей на акцию за Навального
30.01.2021 19:26
В Челябинске стартовал юбилейный Кубок губернатора по дзюдо
30.01.2021 15:24
Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских
30.01.2021 15:18
В Чесменском районе спасли главу поселения и журналиста, замерзавших на трассе
30.01.2021 15:14
В Металлургическом районе Челябинска без отопления остались 68 домов
29.01.2021 21:22
В Челябинской области 95-летний мужчина повел под венец «молодую»
29.01.2021 17:03
В субботу в Челябинской области обещают снег, в воскресенье – без осадков
29.01.2021 17:03
В Челябинске облсуд на месяц снизил срок мужчине, застрелившему знакомого
29.01.2021 16:57
Южноуральский омбудсмен обратилась в прокуратуру, чтобы помочь многодетной семье
29.01.2021 16:55
В Челябинской области хотят вывести «из тени» частные дома для престарелых
29.01.2021 16:51
Театр «Омнибус» принял участие в «Европейских днях наследия»
29.01.2021 16:49
Бывший заместитель начальника ГИБДД Троицка, заставивший подчиненного подделать протокол, ушел от наказания
29.01.2021 16:48
Анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля
29.01.2021 16:47
Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть
29.01.2021 16:47
Более двухсот семей Челябинска получит новое жилье взамен аварийного
29.01.2021 16:45
Вице-премьер РФ посоветовала узнать мнение жителей насчет высадки деревьев на свалке в Челябинске
29.01.2021 16:13
В Челябинской области от бешенства умерли две собаки и две лисы
29.01.2021 15:58
Вице-премьер РФ назвала главного загрязнителя воздуха в Челябинске
29.01.2021 15:52
В ГУФСИН Челябинской области заявили о росте объемов производства и числа раскрытых преступлений
29.01.2021 15:32
Отсрочка от армии и вычет по НДФЛ: Какие привилегии есть у челябинских студентов
29.01.2021 15:14
В Челябинской области еще девять классов отправлены на карантин по ОРВИ
29.01.2021 15:13
В Челябинске на спецстоянку отправили «будку охраны» на колесах
29.01.2021 14:43
В Челябинске бухгалтер похитила более пяти миллионов рублей
29.01.2021 14:42
В Челябинске ограничат движение людей и транспорта в местах возможного проведения акций за Навального
29.01.2021 14:30
В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи
29.01.2021 14:20
В Челябинске в 2021 году будет создано четыре пляжа и семь площадок для выгула собак
29.01.2021 14:11
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
29.01.2021 13:47
В Челябинске ищут злоумышленника, пытавшегося похитить больничный забор
29.01.2021 13:28
В Челябинске обнаружена квартира, полная «синтетики»
29.01.2021 13:26
Вице-премьер РФ считает уникальной рекультивацию свалки в Челябинске
29.01.2021 13:07
В Челябинске за организацию азартных игр под суд пойдут 24 человека
29.01.2021 13:04
На озере Улагач обнаружены масляные пятна
29.01.2021 12:52
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Гаттарова к Тефтелеву
29.01.2021 12:12
В Челябинской области дело призывника, уклонившегося от армии, ушло в суд
29.01.2021 12:02
Пока задержаны не все налетчики, которые грабили ювелирные салоны в Челябинске
29.01.2021 12:01
В Челябинске наказан «создатель» снежных куч на Шмакова
29.01.2021 11:47
Инфекционист - о вакцинации от ковида: противопоказания, последствия, заразен ли привитый
29.01.2021 11:40
ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»
29.01.2021 11:24
В Челябинской области за сутки выявлен 281 случай ковида
29.01.2021 11:05
Сотрудники «Таганая» будут учить российских коллег эффективно развивать экотуризм
29.01.2021 11:04
Умер актер Василий Лановой
29.01.2021 11:03
В Челябинск приедет президент Европейского союза дзюдо
29.01.2021 11:02
Коркинец оплатил 700 тыс алиментов после требований об аресте его дорогих авто
29.01.2021 11:01
В Магнитогорске сотрудники ФСБ с поличным задержали крупных наркосбытчиков
29.01.2021 11:00
Исторический музей принял на хранение капсулу времени с посланиями в год 100-летия Победы
29.01.2021 10:43
В Челябинской области появился реестр самых темных школьных маршрутов
29.01.2021 10:41
В Челябинске стартуют работы по полному закрытию автовокзала «Центральный»
29.01.2021 10:38
«Соцгород» провел встречи с блокадниками
29.01.2021 10:36
В Челябинске подрядчик на безвозмездной основе очистил от снега улицы, стоящие на балансе минобороны
29.01.2021 10:06
Южноуральцам рассказали, как работает вакцина от ковида и какой препарат лучше
28.01.2021 18:24
Крики, смех и споры: как челябинцы восприняли идею установить памятник Александру II
28.01.2021 18:23
Наталья Котова: Без помощи предпринимателей в благоустройстве Челябинска нам не обойтись
28.01.2021 18:09
Школы Челябинска не получали списки учеников, посещавших несанкционированную акцию
28.01.2021 18:06
Взрыв баллона в подземном переходе Челябинска перерос в уголовное дело
28.01.2021 17:47
В Челябинске появится парк качелей, как в Москве
28.01.2021 17:32
Анонсы событий и мероприятий на 29 января
28.01.2021 17:22
В Челябинской области изменят правила обсуждения бюджета
28.01.2021 17:16
Наталья Котова пошутила, что ждет возвращения Александра Егорова назад
28.01.2021 17:05
Наталья Котова: Самую острую нехватку детских садов ощущают три микрорайона Челябинска
28.01.2021 16:39
Котова: Жители военного городка в поселке Шагол останутся без поддержки мэрии из-за минобороны
28.01.2021 16:18
В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается
28.01.2021 16:16
В Карабаше объявлены НМУ
28.01.2021 16:13
Наталья Котова верит в высокую выживаемость и эстетику высаженных в Челябинске крупномеров
28.01.2021 15:43
В Челябинске будут судить «теневиков», обналичивших 850 миллионов рублей
28.01.2021 15:39
В Челябинской области впервые появится услуга сопровождаемого проживания инвалидов
28.01.2021 15:37
Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году
28.01.2021 15:14
Котова: Мы требуем, чтобы подрядчики брали дополнительную технику для уборки снега
28.01.2021 15:08
Наталья Котова: «Урал-Сервис-Групп» вряд ли официально признают недобросовестным подрядчиком
28.01.2021 15:06
Взрывом газового баллона в переходе Челябинска занялся СК
28.01.2021 14:53
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки на Южном Урале
28.01.2021 14:43
Наталья Котова: Наземный переход на площади Революции, скорее всего, оставим
28.01.2021 14:27
Официально запущен процесс ликвидации горздрава Челябинска и Карталинского района
28.01.2021 14:25
Котова: «ЧП в подземном переходе произошло, когда слесарь пытался включить свет»
28.01.2021 14:23
Наталья Котова рассказала, как ей работается с молодой командой
28.01.2021 14:22
Директор челябинского вытрезвителя: Медцентр не может быть источником дохода
28.01.2021 14:02
Прокуратура Челябинска назвала предварительную версию взрыва в переходе
28.01.2021 13:47
В Челябинской области продолжает снижаться число случаев ковида, регистрируемых за сутки
28.01.2021 13:37
Челябинские коммунальщики начали борьбу с сосульками
28.01.2021 13:21
В Челябинске в результате взрыва в переходе пострадавший получил 30% ожогов тела
28.01.2021 12:51
В подземном переходе Челябинска взорвался газовый баллон
28.01.2021 12:48
Правительство Челябинской области снова «окружили» грязные сугробы
28.01.2021 12:31
В Златоусте новый транспортный прокурор