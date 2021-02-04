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О новых параметрах трехстороннего соглашения между властями, работодателями и профсоюзами узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, шестого февраля, в 20.00 и в воскресенье, седьмого февраля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие новые параметры включает в себя вступившее в силу с 2021 года очередное Трехстороннее соглашение между работодателями, профсоюзами и исполнительной властью.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что скрывается за кулисой так называемой «зелёной экономики» и насколько неизбежен для российского бизнеса «углеродный налог»; каким образом театр сегодня может ненавязчиво обучать, не теряя своей привлекательности.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.