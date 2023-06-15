Окай Депрем «Турецкие бизнесмены заинтересованы в укреплении отношений с Россией»

Турецкий журналист и политолог Окай Депрем стал гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и отметил большой интерес бизнесменов из Анкары к крупнейшему деловому мероприятию в северной столице России.

«На форуме множество участников из Турции. Пока трудно сказать, больше их или меньше, чем в 2022 году. Но очевидно одно: Турция не прекращает интересоваться российским бизнесом. Многие турецкие предприниматели приехали на форум впервые. Партнёрские отношения между Россией и Турцией сохраняются на том же уровне, что и в прошлом году», - сказал Депрем.

Политолог подчеркнул, что, по его мнению, взаимовыгодные отношения между двумя странами не только сохраняются, но и укрепляются, а Турция выступает одним из самых активных участников ПМЭФ-2023.