Окай Депрем: «Участникам ПМЭФ-2023 неинтересно контрнаступление Украины»

Участник Петербургского международного экономического форума, представитель турецкой делегации, политолог и журналист Окай Депрем ответил на вопрос собственного корреспондента «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаила Бондаренко о том, обсуждается ли контрнаступление Украины в кулуарах.

«Каких-либо дискуссий со стороны иностранных делегаций я не слышал, хотя нахожусь на форуме с самого начала. По-моему, гостям здесь есть, чем заняться, какой-то контрнаступ ВСУ им просто не интересен. Большинство иностранных участников не верят, что Украине удастся разрушить русскую оборону», - подчеркнул Депрем.

Напомним, западные СМИ сообщили о начале контрнаступления ВСУ, а Владимир Зеленский заявил, что атака продолжается медленно, но верно. Впрочем, на Западе скептически относятся к тому, что Киев добьётся значительных успехов на поле боя. Украинские националисты приурочили контрнаступление к саммиту НАТО, который состоится в Литве в июле. К этому времени они хотят показать западным партнёрам, что могут одолеть Москву.

Официальные лица Вашингтона уже намекнули Киеву, что без больших успехов на местах сражений рассчитывать на дальнейшую объёмную поддержку Украине не стоит. Близится президентская кампания, и Конгресс США не будет оказывать киевскому режиму ту финансовую помощь, на которую он рассчитывает.