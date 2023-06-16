16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
16.06.2023
В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова
16.06.2023
На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку
Окай Депрем: «Участникам ПМЭФ-2023 неинтересно контрнаступление Украины»
14.06.2023
Делегация Челябинской области во главе с губернатором принимает участие в ПМЭФ
15.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
25.05.2018
РМК представила концепцию стратегического развития Карабаша на ПМЭФ-2018
24.05.2018
Челябинская делегация отправилась на Петербургский международный экономический форум
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023