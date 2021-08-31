31.08.2021
В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»
31.08.2021
В Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр
31.08.2021
В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом
31.08.2021
Челиндбанк увеличивает объемы кредитования
31.08.2021
Замначальника летного училища Челябинска лишили прав
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
Почти 90 миллионов рублей инвестировал ЧЦЗ в модернизацию системы подачи цинкового концентрата
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
26.08.2021
Загородный комплекс «Лесная застава» АО «ЧЦЗ» завершает лето сменой для взрослых
16.08.2021
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
16.08.2021
ЧЦЗ выступил партнером Кубка минпрома Челябинской области по настольному теннису
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021