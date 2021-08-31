Почти 90 миллионов рублей инвестировал ЧЦЗ в модернизацию системы подачи цинкового концентрата

На Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, завершается монтаж нового транспортера для автоматизированной подачи сырья из железнодорожных вагонов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», оборудование должно существенно повысить эффективность работы обжигового цеха и автоматизировать процесс разгрузки цинковых концентратов. Поступающие на завод в мягких контейнерах концентраты будут растариваться - выниматься из мешков - на строящемся складе номер два. Здесь они будут пересыпаться в бункер, в зимнее время отогреваться и по транспортеру перемещаться на склад концентратов номер один. Оттуда после подготовки сырье направят дальше в обжиговый цех. От непогоды транспортер защитят стены и крыша из профилированного настила. Он сможет транспортировать до 50 тонн концентратов в час. Длина конвейерного оборудования – 238 метров, а подъем груза происходит практически на 9,5 метров.

По словам заместителя начальника обжигового цеха ЧЦЗ Андрея Бердова, использование нового транспортера даст ощутимый экономический эффект, особенно в преддверии поступления большой партии концентратов с Алтая. В существующем складе возможности их разместить нет. Кроме того, вагонам не нужно будет простаивать в ожидании разгрузки: за счет нового оборудования она пойдет намного быстрее. Во время приема концентрата транспортер будет работать без перерыва. Сдача транспортера намечена уже на 15 октября. Основные работы строители должны завершить уже в сентябре. Стоимость объекта превысит 89 миллионов рублей.