Предприятиям Челябинской области компенсируют часть затрат на НИОКРы

Первые промышленные предприятия Челябинской области подписали контракты с Фондом развития промышленности региона на предоставление финансовой поддержки в форме грантов на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Это крупнейший региональный производитель тяжеловозной прицепной техники ООО ПКФ «Политранс» и разработчик уникальной продукции «Магнитогорская торгово-промышленная компания», специализирующаяся на проектировании и производстве компонентов подвески автомобиля. Компенсация затрат на НИОКРы помогает предприятиям запустить реализацию новых проектов, сообщает областной минпром.

«Новая мера поддержки оказалась очень актуальна для предприятий, сразу же подали заявки 17 компаний. Наблюдательный совет Фонда рассмотрел и одобрил 13 из них, ещё четыре компании самостоятельно отозвали свои заявки для исправления небольших ошибок. Доработанные документы, они снова представят на следующем конкурсном отборе в четвертом квартале, – рассказывает директор регионального ФРП Сергей Казаков. - У многих производителей области также есть шанс воспользоваться этим инструментом господдержки. Ведь по распоряжению губернатора Алексея Текслера на эти цели из областного бюджета выделено 150 миллионов рублей

Так, компания «Политранс» получит компенсацию в размере более шести миллионов рублей, потраченных на разработку системы для перемещения гидравлических экскаваторов массой от 50 до 400 тонн по подготовленным технологическим дорогам.

«Наши инженеры всегда находятся в поиске новых решений, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Эта работа требует определенных затрат и, конечно, грант от Фонда развития промышленности пойдет на дальнейшее развитие различных направлений, - отмечает председатель совета директоров ГК «Микар», куда входит «Политранс», Семён Мительман. - Все модели выпускаемых полуприцепов разрабатываются собственным конструкторским отделом «Политранса». Мы создали порядка 3000 модификаций прицепной техники и продолжаем вести работу, чтобы сохранить свои позиции на рынке».

Завод «МТПК» сможет вернуть более миллиона рублей, потраченных на создание стабилизаторов поперечной устойчивости для автомобиля Lada Largus и электробуса БМГ (Волгабас).

«Если бы мы раньше знали о такой мере господдержки, то намного охотней занимались бы НИОКРами, ведь не всегда удается коммерциализировать научные изыскания. На сегодняшний день у нас в разработке находятся 4 проекта. Полученный грант мы собираемся направить на их реализацию», – уточняет генеральный директор ООО «МТПК» Руслан Наурзбаев.

Полная информация об итогах конкурса промышленных предприятий, подавших заявки на предоставление гранта – по ссылке.

Подробную информацию о предоставлении грантов можно узнать у специалистов регионального ФРП по телефону: +7 (351) 214-21-41.