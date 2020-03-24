Профсоюзы, правительство и работодатели Челябинской области подписали допсоглашение

В Челябинской области профсоюзы, правительство и работодатели с целью обеспечения опережающего роста доходов южноуральцев заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Новеллой документы стали пункты об индексации заработной платы выше индекса потребительских цен на товары и услуги работникам учреждений, финансируемых за счет средств регионального бюджета, и работникам муниципальных учреждений (с учетом возможностей местных бюджетов).

Также в рамках соглашения в Челябинской области впервые внедряется система социального мониторинга для выявления конфликтных ситуаций в трудовых коллективах.

Как отмечают в областной федерации профсоюзов, дополнительное соглашение касается в первую очередь работающих южноуральцев (таких в регионе - свыше 1,7 миллиона человек). В целом расходы консолидированного бюджета Челябинской области на оплату труда в прошлом году составили более 80 миллиардов рублей. В сравнении с 2018 годом рост составил более шести процентов. За два года минимальный размер оплаты труда вырос на 64,3%.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что к 2024 году необходимо увеличить зарплату работающих южноуральцев на 50 процентов (к уровню 2019 года).

По словам председателя федерации профсоюзов региона Олега Екимова, на основании дополнительного соглашения стороны социального партнерства могут инициировать внесение изменений и дополнений в коллективные договоры и локальные нормативные акты, касающиеся повышения заработной платы работников выше индекса потребительских цен.

Первые итоги соглашения между областной федерацией профсоюзов, ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством региона будут подведены уже первого октября текущего года. Действующее трехстороннее соглашение рассчитано до конца 2020-го. Алексей Текслер поставил задачу начать разработку нового документа на период с 2021 по 2023 год.

Фото: пресс-служба губернатора