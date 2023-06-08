Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства

Индекс промышленного производства (ИПП) Челябинской области вновь зафиксировал уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает Контрольно-счетная палата региона, областной ИПП за январь-апрель 2023 года составил 107,9%. Он превосходит показатели в среднем по России и Уральскому федеральному округу – минус 0,6% и плюс 0,3% соответственно.

Индекс промышленного производства Южного Урала за январь-март 2023 года был равен 107,3%, за январь-февраль - 105,4%, за январь - 107,1% к январю 2022 года.

Губернатор Алексей Текслер в ежегодном обращении к депутатам Законодательного Собрания отметил, что вернуться к росту промышленного производства удалось благодаря комплексу федеральных и региональных мер поддержки.

Так, на региональном уровне в семь раз была увеличена господдержка промышленности по сравнению с 2021 годом. Предприятия региона привлекли через различные инструменты почти 26 миллиардов рублей на развитие промышленности.

Сформированный уровень господдержки будет сохранен и в 2023 году. Главную роль в итогах года сыграла не только господдержка, но и быстрая адаптация бизнеса к новым условиям:

«Именно вы сумели оперативно перестроить логистику, запустить новые производства, в том числе импортозамещающей продукции, вовремя сориентироваться, несмотря на всю сложность ситуации и с поставками, и с закупкой сырья, комплектующих. Самое главное - вы сохранили трудовые коллективы», - отметил губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин четвертого марта на заседании президиума Госсовета поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов и обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности.