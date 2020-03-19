Пшеницын: Экономическая ситуация в мире повлияла на бюджет области

Экономическая ситуация в мире оказала влияние на состояние бюджета Челябинской области. Это выразилось снижением собственных доходов на 2%.

Основная причина – уменьшение на 11% поступлений по ключевому для региона налогу - на прибыль организаций. Об этом доложил на областном заседании Правительства 19 марта министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

В целом, по словам министра, для Челябинской области 2019 год отмечен положительной динамикой доходов регионального бюджета. Поступления увеличились по сравнению с 2018 годом на 4%. Почти на 80% бюджет традиционно сформирован собственными ресурсами. Челябинская область по объему доходов по-прежнему входит в двадцатку крупнейших и самообеспеченных регионов России.

Бюджет 2019 году на 70% имеет социальную направленность. Самые крупные суммы в прошлом году были направлены на социальные выплаты населению, дорожную деятельность, мероприятия в здравоохранении и образовании, а также на развитие инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области.

Андрей Пшеницын отметил, что вырос объем средств на решение первоочередных вопросов местного значения благодаря регулярным рабочим поездкам губернатора в территории.

Алексей Текслер подчеркнул необходимость усилить работу с федеральным центром по получению дополнительных средств.

«Уже понятно, что год с финансовой и бюджетной точки зрения будет напряженным. При этом все наши приоритеты остаются в силе: социальные расходы, поддержка экономического развития региона, рост оплаты труда, индексации пособий», - подчеркнул глава региона.