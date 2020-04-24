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«Равис» предлагает своим покупателям широкий выбор продукции халяль рядом с домом

Экономика
Сегодня, 10:02

Сегодня, 24 апреля, у мусульман начался пост, который продлится до 23 мая. По завершении священного месяца Рамадана исповедующие ислам южноуральцы отметят первый из двух важнейших мусульманских праздников всего года - Уразу Байрам.

В условиях действующего в Челябинской области режима самоизоляции южноуральских мусульман призывают молиться дома.

Фирменные магазины компании "Равис" (Челябинская область) находятся в шаговой доступности - это всегда очень удобно для покупателей и особенно актуально сейчас, когда на Южном Урале действует режим самоизоляции

"Равис" предлагает покупателям, исповедующим ислам, широкий выбор продукции халяль - от охлажденного мяса до полуфабрикатов и деликатесов (не менее тридцати наименований).

Это сосиски и сардельки, пельмени и хинкали, колбасы и ветчина, фрикадельки для супа, полуфабрикаты для чахохбили и шашлыка, рулет из мяса птицы, блинчики с мясом, печеночные оладьи, котлеты, запеченные тушки цыплят-бройлеров  и, конечно же, сырая продукция (мясо птицы, в том числе филе, сердце, печень, желудки цыпленка-бройлера, куриный фарш).

Компания "Равис" производит продукцию халяль с разрешения и под контролем Комитета Стандарта Халяль при Духовном управлении мусульман республики Татарстан уже более десяти лет. Убой птицы осуществляется вручную мужчинами-мусульманами.

Как отмечают в пресс-службе агрохлдинга, все требования по хранению, транспортировке и реализации продукции "Халяль" (халяль и обычная продукция не смешиваются) предприятием строго выполняются.

Продукция халяль "Равис" соответствует одному из главных требований - в ней не содержится свинина и ее компоненты. В лаборатории  компании регулярно проводятся иммунохроматографические тесты для качественного выявления антигенов свинины. На предприятии оборудована молельная комната, в которой забойщики читают намазы.

Благодаря профессионализму и ответственному подходу к работе сотрудников агрохолдинга продукты халяль не раз становились победителями престижных в отрасли конкурсов. Так, на специализированной выставке «RussianHalalExpo-2019» в Казани южноуральская компания была отмечена дипломом за активное участие в мероприятии и продвижение халяльного образа жизни.

 

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