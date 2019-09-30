«Равис» угостит гостей выставки «Агро-2019» голубцами и шницелем

Агрохолдинг «Равис» примет участие в традиционной для Челябинской области выставке «АГРО-2019», которая пройдет с первого по третье октября в ледовой арене «Трактор».

«Равис» будет не только торговать своей продукцией, но и организует для всех желающих дегустацию голубцов, гречневой каши с тушенкой, шницеля, колбас (и не только).

«Кроме того, наши покупатели будут получать подарки за покупку. При покупке на сумму 300 рублей - смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее (и получить в качестве приза мультиварку, набор посуды и другие приятные подарки)», - рассказали в пресс-службе компании.

На выставке «АГРО-2019» свою продукцию (мясную, молочную, птицеводческую, рыбную) представят свыше 150-ти участников из Челябинской области, Оренбургской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана.

В рамках крупнейшей на Южном Урале агропромышленной выставки состоятся пленарное заседание, научно-практическая конференция, круглые столы, консультации специалистов, презентации предприятий, конкурсы инновационных проектов, ежегодный дегустационный конкурс качества продукции.

Помимо деловой программы, выставка «АГРО-2019» предусматривает насыщенную развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов и конкурсами для посетителей.